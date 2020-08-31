Сеитовская сказка превращается в реальность

Одни называют её неисправимой оптимисткой, другие считают затею омской предпринимательницы бесперспективной, а третьи твёрдо убеждены, что именно такие энергичные и целеустремленные энтузиасты только и могут остановить окончательный развал российских деревень и сёл, вдохнуть в них свежую жизненную частичку. Так или иначе, но то, что делает сегодня Сумбель Хасанова, вызывает у окружающих неподдельный интерес.

ПЕРЕМЕНЫ ПРОСТО НЕИЗБЕЖНЫ

Еще совсем недавно про умирающую во всех отношениях деревню Сеитово, что в 350 километрах от Омска, где уж давно закрыта школа, нет магазина, не работает фельдшерский акушерский пункт, да и осталось всего-то около сорока дворов, никто и не вспоминал. А уже сейчас, спустя 1,5 года с того самого момента, как сюда приехала предприимчивая женщина с благими намерениями возродить уникальное татарское селение, заглядывают жители не только близлежащей округи, но и самого областного центра. И это понятно, ведь в планах Хасановой не только наладить здесь сельскохозяйственное производство, но и организовать самый настоящий сельский аграрный туризм. А самое главное – искоренить поселившуюся здесь безнадёгу, заставить местное население верить в предстоящие перемены.

Сумбель говорит, что идея подобного рода пришла к ней с супругом не вдруг и не сразу. Будучи однажды в Казани по приглашению правительства республики Татарстан на форуме деловых партнёров, она услышала из уст президента просьбу ко всем предпринимателям о том, чтобы каждый из них, не забывал у себя на местах про деревню, помогал ей, делал всё для того, чтобы жители оттуда не уезжали. Быть может именно тогда, а может несколько раньше, и родилась, казалось бы, нереальная идея попробовать себя в новой ипостаси, организовать свой бизнес совершенно иного направления, чем тот, который уже был налажен и успешно работает в большом городе. Посоветовавшись дома, решили-таки пойти по неизведанному доселе пути.

На первый взгляд кажется удивительным, что выбор пал на столь отдаленную от их родного дома деревню в северной части региона. Но это только на первый взгляд. На самом деле оказалось, что деревня Сеитово Тарского района располагает уникальнейшим географическим положением и имеет богатую во всех отношениях историю. Старожилы рассказывают, что, по официальным данным, названное поселение ведёт отчёт своей летописи с 1576 года. Хотя на данной территории иногда находят предметы кухонной утвари и более раннего периода. Некоторым из них специалисты ставят возраст до трёх тысяч лет.

Впрочем, разного рода легенд среди местных жителей ходит немало. Например, о существовании в Сеитово священного камня. Одни утверждают, что он может исцелять от любых недугов, а другие рассказывают о том, что к нему прикасалась сама Дева Мария.

И этот самый камень алчные недоброжелатели несколько раз пытались украсть. Вот почему жители деревни и спрятали его в надёжном месте. Также считается, что как раз-таки отсюда и пошло распространение мусульманства по Омской области.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГРАНТ – ОТЛИЧНОЕ ПОДСПОРЬЕ

Сумбель Хасанова – человек разносторонний и деятельный. Она не только руководитель строительной компании, но и директор АНО «Центр развития села «Родные просторы». С первых шагов на сеитовской земле намеревалась организовать этнотуризм и открыть музей татарских сказок. Желания было – хоть отбавляй, но быстро пришло осознание того, что без наличия крепко стоящей на ногах сельхозорганизации, деревню просто так не возродить. Однако для эффективного развития территории требовалось решить вопрос с государственными инвестициями. И, чтобы таковая поддержка стала возможной, предстояло организовать своё крестьянское (фермерское) хозяйство. А это уже было для горожан достаточно серьёзным вызовом. Только Хасанова не испугалась, выполнила все необходимые условия и вскоре стала самым настоящим фермером.

На следующем этапе Сумбель оформила заявку на грант регионального министерства сельского хозяйства и получила три миллиона рублей. Необходимо было распорядиться ими, как можно более рационально. И это тоже у неё получилось. С самого начала сделали акцент на укрепление материально-технической базы, оснащение хозяйства техническими средствами. Одной из первых, например, появилась кормозаготовительная машина, ведь следующим шагом предстояло оформить в аренду землю, выкупить и привести в рабочее состояние заброшенный скотный двор, завезти животных… Для кого-то такие задачи показа-лись бы излишне амбициозными, но только не для Сумбель. Поэтому в первый же год заготовили 900 тюков прессованного сена, и эта работа продолжается сегодня. Чтобы отремонтировать полуразрушенные фермы потребовалось очистить их от завалов, отходов жизнедеятельности находившихся здесь когда-то животных, а только дойных коров тут обитало до тысячи голов, установить 30 оконных блоков, провести тотальную дезинфекцию, побелку… Словом дел хватило на всех.

План развития был, что называется, начертан и ускоренными темпами начинал обретать очертания реальности. Сумбель Хасанова арендовала более 60 гектаров земли и, используя грантовые средства, приобрела крупнорогатых животных мясной герефордской породы. Она говорит, что именно крестьянское (фермерское) хозяйство должно было стать своеобразным пропуском для участия в государственных программах по развитию сельской территории.

– Я понимаю, – делится Сумбель, – что мясное производство станет рентабельным не ранее, чем через пять лет, поскольку телят нужно вырастить, и только затем получить ожидаемую продукцию в виде мяса, приплод и так далее. Но я уверена, что, создав своё хозяйство, мы сделали первый шаг к развитию инфраструктуры деревни. Возможно, когда-то мы попытаемся развести и молочное стадо, но пока что браться за это нам как-то страшновато. Опыта работы в данном направлении нет, да и инфраструктура ещё не выстроена. Три тёлочки для себя прикупили и на этом пока остановились.

И все же есть у Хасановых огромное желание осуществить в ближайшей перспективе свою давнюю мечту, чтобы в деревне появился музей «Сеитовская сказка», а прибывающие туристы могли сами подоить коровку.

Ну, а сейчас молочную проблему Хасанова решила своеобразным образом. Пользующееся повышенным спросом у посетителей деревни молоко закупается в расположенном неподалёку СПК и используется по своему назначению. Новоявленные предприниматели уже научились готовить творог, сметану масло и даже варить собственный сыр. Получается так, что сельхозпредприятие нашло достойный рынок сбыта, а фермерское хозяйство в деревне Сеитово возможность закупать сырье, производить из него вкусную продукцию и угощать ею своих городских туристов. Взаимовыгодная получается кооперация.

ПОРА ОТПРАВИТЬСЯ ЗА ЗАПАХОМ ТАЙГИ

К слову сказать, местные жители с энтузиазмом встретили появление у себя человека, который готов вкладывать собственные силы и средства в развитие деревни. К тому же, заскучавшие по настоящему делу её жители, смогли, наконец-то, получить приличную работу. А разве это не важно…

Поддерживают идею о возрождении татарской деревни и родные Хасановой. И если супруг продолжает пока свой бизнес в городе и зарабатывает столь необходимые средства на первоочередные нужды нового сельского проекта, то мама Сумбель открыла в Сеитово пекарню. На жизненно важном для здешнего населения объекте уже имеется не только самое необходимое оборудование для выпечки хлебных изделий, но и вакуумный упаковщик, мясорубка, слайсер. Это то, что уже в ближайшей перспективе понадобится для производства мясных полуфабрикатов. Пару месяцев назад супруги Хасановы выиграли президентский грант по программе Центра комплексного развития села специально на организацию двух мас-терских: «Сеитовский сундук» по производству сувениров и прочих изделий, «Сеитовская искусница» – по пошиву национальной одежды и соответствующей атрибутики. Сегодня в них уже трудятся местные жители, и покидать родные места теперь уже не собираются.

Послушаешь Сумбель и диву даёшься, насколько она – горожанка, буквально пропитана уже новой идеей. Как искренне восхищается красотами здешнего края, его природными богатствами.

– С одной стороны от деревни, – с энтузиазмом рассказывает она, – раскинулся могучий и полноводный Иртыш, в сотне метров с другой стороны – огромное озеро в виде подковы. А за спиной – тайга, где можно любоваться могучими кедрами, собирать чернику, голубику, ежевику, грибочки или обожаемую местными жителями дикую малину. Здесь нет заводов и прочих производственных объектов, зато есть чистый воздух и прекрасная возможность ощутить себя самым счастливым человеком на этой вселенной.

Чего только стоит, включенная в тур одного дня, спортивная рыбалка на озере, в котором обитают пять видов разной рыбы. Свой же улов, к тому же, можно сразу отправить на местную коптильную установку, приобретенную хозяйством на средства гранта, и вернуться домой с готовым деликатесом. Чудеса, да и только. Так может именно за ними и едут сюда утомлённые нескончаемыми заботами горожане. Хасановы считают, что в городе сегодня настолько скучно, что только здешние нетронутые места и могут отвлечь от повседневной суеты и провести, к примеру, выходные с немалой пользой для собственного здоровья.

– Мой супруг, – делится Хасанова, – каждые выходные приезжает сюда на рыбалку, а в перспективе мы вообще хотели бы перебраться в деревню на постоянное место жительства. Нам здесь очень нравится, поэтому уже и дом себе заложили. Вот достроим, а там и видно будет. Ещё бы газификацию сюда подтянуть, тогда бы вообще ситуация в корне менялась. Жаль, что в Тарском районе данный вопрос на текущий момент никак не решается.

СЮМБЕЛЯ, КАК НОВЫЙ ЭТАП К ВОЗРОЖДЕНИЮ ТРАДИЦИЙ

Говоря о социальной направленности проекта возрождения татарской деревни, в ближайших планах омских предпринимателей организовать работу магазина. Пока же основные продукты для пенсионеров, например, Сумбель завозит сама. Но открытие полноценной торговой точки в Сеитово с повестки не снимается. Так же восстанавливается фельдшерский акушерский пункт, содержится библиотека, заложен банный комплекс. Словом, медленно, но верно ситуация меняется.

– Этот проект нам интересен тем, – рассказала на одной из пресс-конференций в областном бизнес-инкубаторе Хасанова, – что мы хотим, чтобы из наших сел и деревень прекратился отток населения, чтобы такие чудесные места не исчезали с карты региона.

И еще поведала, что для реализации обозначенной идеи нужно не менее 20 миллионов рублей и соответствующий пакет документов для получения федерального гранта уже подготовлен. В следующем году есть планы поучаствовать в других конкурсах. Хорошо, что есть активная поддержка со стороны администрации Тарского района. А ещё, на 28 сентября текущего года в деревне Сеитово намечено проведение подзабытого народного праздника урожая Сюмбеля. В области таковой не проводили более ста лет.

При всём при том, праздник сбора урожая – это только начальный шаг к возрождению татарских традиций на территории региона. Центр «Родные просторы» намерен развивать в деревне культурное, туристическое и сельскохозяйственное направление. По словам Сумбель, в Сеитово святая земля. Когда-то это поселение называлось Хаджи аул, то есть, деревня священнослужителей. Это значит, что как минимум старейшина деревни пешком ходил в Мекку. Ну, разве можно, чтобы такая история оставалась без внимания и не становилась достоянием молодого поколения. Супруги Хасановы так не считают и начатое дело готовы продолжать.

Владимир СЕДАНОВ

svetich.info