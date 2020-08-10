Село Джалилово Пензенской области отметило свое 295-летие

8 августа село Джалилово Неверкинского района Пензенской области отметило свое 295-летие. С веселыми песнями и танцами джалиловцы отпраздновали юбилейный День села.

Мероприятие открыли приветственные слова имама-хатыба мечети с. Джалилово Фярита хазрата Коновалова. С поздравлениями к односельчанам обратился глава администрации Староандреевского сельсовета Суконников В. В.

Юбилейное обращение Губернатора Белозерцева И. А. к жителям Джалилово озвучила заместитель главы Неверкинского района Акчурина Н. В.

На праздничном мероприятии присутствовала и руководитель аппарата РОО «ТНКА ПО» Абузярова Г. Х., она от лица автономии и её Председателя Туктарова Ж. З. поприветствовала всех участников и гостей Дня села и вручила спонсорам и организаторам праздника благодарности и памятные сувениры.

После окончания торжественной части всех гостей ждала концертная программа с участием солистов и коллективов с. Джалилово и с. Старая Андреевка и артиста татарской эстрады из Республики Татарстан Фейзикова Руслана. Празднество завершилось гостеприимным чаепитием, все желающие могли угоститься татарскими пирогами и чаем.

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