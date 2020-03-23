Село Зиреклы посетили московские блогеры для сбора материалов для фильма о Татарстане

13 марта в музей народного творчества и быта приехали: режиссер Григорий Коротыгин, сценарист Александр Голофаст, инженер Айрат Халиуллин (в Зиреклах проживает его дядя Хальфет Халиуллин), операторы Денис Купинев, Михаил Метальников и водитель Кирилл Ларионов.

«Знакомство с татарской культурой, бытом и историей они начали в музее народного творчества и быта. Их интересовало абсолютно все. И, кажется, ответами и предоставленными материалами, мы смогли удовлетворить гостей. И они оценили проделанную сотрудниками музея работу, богатую коллекцию, поблагодарили за гостеприимство».

На память в Книге отзывов гости оставили запись.

Айрат Халиуллин: «Впервые посетил этот музей. Музей в деревне, откуда родом отец. При входе в музей сразу ощутил знакомый с раннего детства запах деревни, когда родители привозили меня к бабушке. Нахлынули воспоминания о детстве, вспомнил бабушку Санию әби, как я её называл. Было очень приятно! Очень тепло встретили – коллектив музея Лидия апа, Мидхат абый, Гульфия апа, Файруза апа. Очень приятные и душевные люди. Спасибо вам за теплый прием, за интересные рассказы, спасибо за ваш вклад в сохранение татарской культуры, спасибо за заботу о памяти наших предков!!! С удовольствием буду посещать этот музей и впредь!».

Александр Голофаст: «Спасибо за татарское гостеприимство! Сразу видна широкая душа и любовь к людям. Приезжайте в гости к нам – всегда будем рады!

Набрав достаточно материала для своего фильма, гости пошли в местную мечеть, где засняли пятничный намаз.

novoshishminsk.ru