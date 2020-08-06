Съемочная группа с телеканала ТНВ в гостях у РНКАТНО

Эта была первая встреча после пандемии. 05 августа Активисты РНКАТНО встретились с активистами города Дзержинска. О планах на будущее и о дальнейшем сотрудничестве, о новых мероприятиях и о том, что уже позади, прозвучало в здании офиса РНКАТНО.

Татарские активисты Нижегородской области, абсолютно разных поколений, собрались за одним праздничным столом. Но перед долгожданной встречей, активисты, в национальных костюмах, в сопровождении виртуозного, всеми любимого баяниста Дамира Фейсханова поприветствовали гостей, съёмочную группу из Татарстана с телеканала ТНВ, которые приехали на Нижегородские земли для нового выпуска передачи «Татарлар».

Здесь же, на Нижневолжской набережной прошла и первая совместная репетиция после карантина нового ансамбля «Нижгарлар», в состав которого вошли активисты РНКАТНО и ученики преподавателя Воскресной школы татарского языка г. Дзержинска Зухры-ханум Абдулиной.

Поздравили Члена Совета РНКАТНО, юбиляршу Гельсем-ханум Алиеву, активистов молодежного крыла РНКАТНО, молодоженов Сулеймана Огородникова и Динару Халилову.

Исполнительный директор РНКАТНО Зиля-ханум Ахмадуллина подтвердила, что областной Фестиваль народного творчества в этом году состоится: «Пока под вопросом, в каком формате пройдет фестиваль, в связи со сложившимися обстоятельствами, но он точно будет посвящен к 75-тилетию Великой Победы». И надеемся, что наконец-то на этом фестивале состоится выступление ансамбля «Нижгарлар». Также подтвердился выход нового долгожданного выпуска №15 журнал «Нижегородские татары. Нижгар татарлары».

Сегодня и завтра состоятся встречи съёмочной группы с Председателем РНКАТНО, Салихжановым Рамилем Ахметовичем, с редакцией газеты «Туган як», а также с активистками женской организации «Ак калфак» при РНКАТНО из районов компактного проживания татар Нижегородской области.

Автономия татар Нижегородской области — РНКАТНО