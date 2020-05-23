Сергей Собянин и Сергей Аксёнов поздравили татарстанцев со 100-летием образования ТАССР

В адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и жителей Татарстана начали поступать поздравления в связи со 100-летием образования республики. 21 мая свои поздравительные телеграммы направили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Собянин подчеркнул, что исторический Декрет от 27 мая 1920 года стал вехой в национально-государственном самоопределении татарского народа, открыл дорогу экономическому и культурному развитию республики. За минувшие десятилетия Татарская АССР вместе со всей страной прошла большой и сложный путь, внесла огромный вклад в победы и достижения Отчизны.

«На современном этапе Татарстан по праву является одним из регионов-лидеров с мощным промышленным, сельскохозяйственным, научным, культурным потенциалом. Здесь эффективно реализуются крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты, а разработанные инновации внедряются во многих других регионах, — отметил мэр Москвы. — Особое внимание вы уделяете развитию социальной сферы, созданию качественного общественного пространства в городах и посёлках, сохранению и приумножению уникального культурного наследия».

Сергей Собянин заметил, что в нынешний трудный период Татарстан успешно ведёт борьбу с пандемией коронавирусной инфекции: «Руководство республики делает всё необходимое для поддержки людей и экономики, для скорейшего возвращения региона к нормальной жизни».

Глава Республики Крым в свою очередь отметил, что сегодня Республика Татарстан входит в число лидеров социально-экономического развития, являясь примером для многих российских регионов. «Это результат самоотверженного труда всех татарстанцев», — сказано в тексте телеграммы.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что Татарстан стал одним из первых регионов России, с которым российский Крым заключил соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В рамках этого соглашения успешно развиваются межрегиональные связи в самых разных отраслях: промышленность, туризм, образование, здравоохранение и многие другие сферы.

«Мы связаны общей историей и общей судьбой, нас объединяет любовь к нашему великому Отечеству! Уважаемый Рустам Нургалиевич! Благодарю Вас и всех жителей Татарстана за братскую помощь и любовь к Крыму. Желаю всем здоровья, процветания и новых успехов в трудах на благо России и родной республики!» — добавил Сергей Аксёнов.

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