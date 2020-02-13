Сергей Цивилёв обсудил с татарами вопросы коневодства и предложил провести в Кузбассе Федеральный Сабантуй

Возможность проведения такого масштабного праздника на территории Кузбасса обсудили на встрече губернатор Сергей Цивилев и председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар, заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шайхразиев.

Как рассказали в пресс-службе правительства Кузбасса, главная цель визита татарской делегации в регион — проведение встречи с представителями татарских общественных организаций Сибирского Федерального округа. Итоги работы Исполкома Всемирного конгресса татар за прошедший год и планы на будущее обсудили делегаты в Доме культуры им. Маяковского в Прокопьевске.

Сергей Цивилев подчеркнул, что благодаря активной позиции татарской общины в нашем регионе проходит много национально-культурных мероприятий. В Зенковском парке культуры и отдыха Прокопьевска в 2019 году прошел областной национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй-2019». Губернатор рассказал, как он чествовал супружеские пары, которые праздновали разные юбилеи от дня бракосочетания до золотых свадеб. Праздник сопровождался выступлением музыкальных и танцевальных коллективов, презентацией национальных блюд, различными состязаниями. Традиционно прошли конные скачки.

Развитию коневодства и конно-спортивных состязаний стало отдельной темой разговора. Сергей Цивилев рассказал о проведении Первого кузбасского конного перехода и о работе Правительства по восстановлению конно-спортивных традиций в Кузбассе.

В ходе встречи Василь Шайхразиев делился положительными впечатлениями от кузбасских городов, отметил большое количество строек, подготовительных мероприятий к празднованию 300-летия открытия Кузбасса. Гости с одобрением высказались об открывшемся в этом году воздушном сообщении с Казанью. «Мы прилетели рейсом Казань-Новокузнецк, а улетать будем рейсом Кемерово-Казань. Мало в России регионов, где есть прямые рейсы сразу с двумя городами. Это очень удобно», — сказал Шайхразиев.

Также члены делегации обсудили мероприятия, которые организованы в Кузбассе в рамках празднования 100-летия образования Республики Татарстан. В 2020 году пройдут обменные гастроли между Кемеровским областным театром кукол имени Аркадия Гайдара и Татарским государственным театром кукол «Экият». В Кемерове, Прокопьевске, Юрге будут показаны фильмы на татарском языке. Это совместный проект «Татаркино» и «Кузбасскино». Будет много творческих встреч с актерами, режиссерами и деятелями культуры Татарстана, концертных выступлений мастеров искусств Республики Татарстан на площадках Кузбасса.

«Мы серьезно рассмотрим возможность провести в Кузбассе Федеральный Сабантуй в 2023 году. Этот праздник может стать не только площадкой культуры, истории, сохранения языка, но и открыть новые экономические перспективы для развития Кузбасса», — подчеркнул Сергей Цивилев.

ДЛЯ СПРАВКИ. В Кузбассе проживает 40 тысяч представителей татарской национальности (по результатам переписи 2010 года). Действует региональная общественная организация Татарская национально-культурная автономия Кемеровской области, восемь национальных общественных организаций татар, 23 центра татарской культуры. Все общественные организации, центры культуры действуют на базе муниципальных учреждений культуры. В 2019 году на поддержку деятельности татарских общественных организаций, центров культуры и творческих коллективов выделено 1,5 млн рублей из бюджетов всех уровней. С 2001 года в России проходит Федеральный Сабантуй, и каждый год для проведения фестиваля выбирается новый город. Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, отмечается более чем 50 регионах России и 30 зарубежных странах — после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя вокруг людей всех возрастов и профессий, наций и верований. В 2003 году праздник был включен в список «Шедевры нематериального наследия человечества» и ежегодно, начиная с 2004 года, проходит под эгидой ЮНЕСКО.

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