enrutat
Главная / Серия онлайн-концертов от татарских певцов под девизом #айдадомой продолжается

Серия онлайн-концертов от татарских певцов под девизом #айдадомой продолжается

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.03.2020 0 42

Первым открыл серию концертов любимый и уважаемый певец татарской эстрады Салават Фатхутдинов. Его концерт собрал полмиллиона просмотров. Следующим принял эстафету концертов соловей татарской эстрады Ришат Тухватуллин.

Во время концерта артисты отвечают на вопросы зрителей, передают приветы и рассказывают истории из своей жизни. Казалось бы, зритель и артист находятся иногда за тысячи километров, например, одна из зрительниц передавала привет из Торонто, но даже при этом у зрителей возникает связь с любимыми артистами.

Следующий онлайн-концерт проведёт солистка «Мураками» Диляра Вагапова.

ural.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.