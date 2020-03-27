Серия онлайн-концертов от татарских певцов под девизом #айдадомой продолжается

Первым открыл серию концертов любимый и уважаемый певец татарской эстрады Салават Фатхутдинов. Его концерт собрал полмиллиона просмотров. Следующим принял эстафету концертов соловей татарской эстрады Ришат Тухватуллин.

Во время концерта артисты отвечают на вопросы зрителей, передают приветы и рассказывают истории из своей жизни. Казалось бы, зритель и артист находятся иногда за тысячи километров, например, одна из зрительниц передавала привет из Торонто, но даже при этом у зрителей возникает связь с любимыми артистами.

Следующий онлайн-концерт проведёт солистка «Мураками» Диляра Вагапова.

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