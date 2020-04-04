Серию онлайн-тренировок начала призер Олимпиады Камилла Гафурзянова

С 3 апреля стартовала серия онлайн-тренировок с мастерами семи видов спорта. Занятия в личных Instagram-аккаунтах в формате прямых эфиров проводят спортсмены, которые не раз становились победителями и призерами российских и международных турниров.

Инициатором и координатором проекта выступил президент Федерации каратэ РТ, тренер Искандер Шагин при поддержке Министерства спорта РТ и Татарского спортивного союза.

«Все получилось спонтанно. Я уже практически две недели провожу тренировки по интернету со своими спортсменами. На прошлой неделе мы провели совместную онлайн-тренировку с мастером из Латвии, после которой родилась идея об организации таких тренировок с представителями других видов спорта. Связался через представителя Татарского спортивного союза с ведущими спортсменами, которые выступают за нашу республику. Они с удовольствием поддержали эту идею», — пояснил журналисту ИА «Татар-информ» Искандер Шагин.

По его словам, основным стимулом для организации этой серии онлайн-тренировок с татарстанскими спортсменами, в том числе проживающими в других регионах и странах, стало желание поддержать акцию Министерства спорта России «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Период эпидемии коронавируса — это очень сложное время для населения всего мира. В условиях ограничений, связанных с введением во многих регионах всеобщей самоизоляции населения и карантина, спортсмены не имеют возможности заниматься спортом в привычном для себя режиме. Они вынуждены находить различные форматы дистанционных тренировок. Это прежде всего оказывает психологическую поддержку спортсменам и позволяет хотя бы минимально поддерживать физическую форму», — пояснил Шагин.

К казанским live-тренировкам с двух континентов присоединились такие города, как Лос-Анджелес, Москва, Красноярск, Уфа. Вчера прошла первая тренировка серии под руководством заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Олимпийских игр по фехтованию Камиллы Гафурзяновой. В прямом эфире, который длился 45 минут, приняли участие около 300 человек.

tatar-inform.ru