Северная столица соберет гостей на Сабантуй

В предстоящую субботу, 3 октября, в Санкт-Петербурге состоится Сабантуй. В 12 часов его торжественное открытие пройдет в замечательном Ладожском парке. Ранее он проходил в летнее время, но в этом году из-за пандемии коронавируса традиционный ежегодный Сабантуй в Северной столице решено было перенести на начало октября.

В национальном празднике примут участие Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также представители Башкортостана и Татарстана.

Гостей Сабантуя ждут народные игры, аттракционы, национальная кухня, выступления самодеятельных и профессиональных артистов, в частности фольклорного ансамбля «Акчарлак» из Санкт-Петербурга. В многочисленных торговых рядах гости праздника смогут купить казалык, чак-чак, мед, сувениры и изделия народных промыслов.

bashinform.ru