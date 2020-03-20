Шаукат Кабиров о генерал-майоре Алмасе Адгамове и докторе философских наук Мансуре Абдрахманове

Ветеран-педагог Новоибрайкинской средней школы Аксубаевского района Шаукат Кабиров подготовил материалы для книги-альбома об известных земляках: генерал-майоре Алмасе Адгамове и докторе философских наук Мансуре Абдрахманове. В ней учитель истории рассказывает о становлении известных земляков и их богатом жизненном пути.

«В предвоенные годы курсант военного училища, солдат, переживший все ужасы войны с первых ее дней до Дня победы, Алмас Адгамов принял участие в параде Победы на главной площади страны – на Красной площади», – пишет автор о генерал-майоре Алмасе Адгамове.

Мансур Абдрахманов, также участник Великой Отечественной войны, был тяжело ранен в ставшей переломной в ходе Великой Отечественной войны битве на Курской дуге.

После долгого излечения в госпиталях вернулся в Казань инвалидом. Оставшуюся часть жизни посвятил науке. С 1957 года заведовал кафедрой философии КГУ, одновременно являясь проректором по научной работе. Он стал первым автором учебника по философии на татарском языке. Неудивительно, что свой труд Шаукат Кабиров посвятил 75-летию Великой победы и 100-летию ТАССР.

Ирина Крюкова

aksubayevo.ru