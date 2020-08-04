Шайхразиев вручил сертификаты на использование логотипа «100-летие ТАССР»

Успех Татарстана зависит от каждого жителя и предпринимателя. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев на заседании в Кабмине республике.

«По доброй традиции мы по итогам месяца вручаем [подтверждающие использование информационного знака «100-летие ТАССР“] сертификаты нашим товаропроизводителям, говорим им еще раз спасибо», — сказал Шайхразиев.

Он добавил, что логотип «100-летие ТАССР» — это показатель качества, а также инструмент рекламы и популяризации.

Шайхразиев вручил сертификаты представителям компаний «Челны-хлеб», «РМ Агро», фабрики мороженого «Славица» и др.

«Мы выпускаем колбасные изделия и мясную продукцию. Она пользуется спросом не только в Республике Татарстан, но и в ряде крупных городов Поволжья, то есть продукция с логотипом „100-летие ТАССР“ поставляется за пределы республики», — сказала корреспонденту ИА «Татар-Информ» представитель компании «РМ Агро» Ирина Махмутова.

Шайхразиев призвал вручать сертификаты и в районах. Акция будет проходить вплоть до конца года.

«Желаем успехов, потому что успех нашей республики зависит от каждого нашего жителя, от каждого предпринимателя, от каждого бизнесмена. Если вы будете хорошо работать и получать прибыль, это будет означать, что и республика будет жить хорошо и получать прибыль», — заключил вице-премьер.

Ранее некоторые компании в республике уже получили сертификаты, подтверждающие использование информационного знака «100-летие ТАССР». Среди них — Бугульминская швейная фабрика, Кукморский валяльно-войлочный комбинат, Казанское моторостроительное производственное объединение.

Динара Прокопьева

tatar-inform.ru