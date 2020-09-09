ВИДЕО: Шаймиев: «Президент Татарстана должен быть ответственным и опытным человеком»

Президент Татарстана должен обладать поддержкой народа и иметь высокие профессиональные качества. Такое мнение озвучил Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

«Скоро 13 сентября, состоятся выборы Президента нашей республики. Каждый избиратель задает вопрос: Каким должен быть наш будущий Президент? Какими качествами он должен обладать? Вопрос судьбоносный. С моей точки зрения, он должен пользоваться поддержкой населения, быть ответственным, опытным человеком со знанием дела. Способным обеспечивать слаженную работу всех властных структур и решать самые сложные задачи», — сказал Шаймиев. Видеозапись его обращения опубликована в Youtube-канале ИА «Татар-информ».

По словам Шаймиева, команда действующего руководителя Рустама Минниханова сумела охватит все основные направления, необходимые для улучшения качества жизни татарстанцев.

«Президентские социальные программы касаются поддержки многодетных и молодых семей, пожилых и малоимущих, строительства школ и детских садов, сельских клубов. Они касаются обеспечения жителей доступным качественном жильем, развития первичного медицинского звена, расширения сетей спортивных сооружений, обустройства водоохранных зон, городских парков и дворов, также и других важных сфер», — пояснил Шаймиев.

Он напомнил, что в фокусе особого внимания властей республики — вопросы образования, создание условий реализации творческого потенциала молодежи. Программа создания полилингвальных комплексов в Татарстане — это надежная перспектива в этом направлении.

«Мы одними из первых в стране занялись возрождением духовности нашего общества. Это признак зрелости, которая выражается не только в возрождение исторического и культурного наследия, но и в том, что каждый народ, живущий в Татарстане имеет необходимые условия для сохранения своей традиции, родного языка и культуры в рамках федерального законодательства», — подчеркнул Шаймиев.

tatar-inform.ru