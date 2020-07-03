Шьем тюбетейки и готовим чак-чак: в Челнах представили программу онлайн-Сабантуя

Кроме этого, в Челнах в течение пятницы и субботы учреждения культуры представят в соцсетях ряд программ, посвященных Сабантую. Дворец культуры «КАМАЗ» приглашает горожан поучаствовать в народном флешмобе, онлайн-викторине по традициям «праздника плуга». Коллектив ДК «Энергетик» выступит с онлайн-концертом «История Сабантуя в Набережных Челнах». Мастер-классы по росписи кухонной доски и расшивке татарской тюбетейки проведут в культурном центре «Эврика».