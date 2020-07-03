Шьем тюбетейки и готовим чак-чак: в Челнах представили программу онлайн-Сабантуя

В Челнах на виртуальном Сабантуе можно будет сходить на экскурсию в музей, узнать историю татарского танца и приготовить чак-чак, сообщил начальник Управления культуры исполкома города Румиль Карамиев.
В республиканском Сабантуе, который пройдет 4 июля на канале ТНВ в режиме реального времени с 7 до 20:30, примет участие челнинский театр песни и танца «Булгары».
Кроме этого, в Челнах в течение пятницы и субботы учреждения культуры представят в соцсетях ряд программ, посвященных Сабантую. Дворец культуры «КАМАЗ» приглашает горожан поучаствовать в народном флешмобе, онлайн-викторине по традициям «праздника плуга». Коллектив ДК «Энергетик» выступит с онлайн-концертом «История Сабантуя в Набережных Челнах». Мастер-классы по росписи кухонной доски и расшивке татарской тюбетейки проведут в культурном центре «Эврика».
В КЦ «Кызыл тау» челнинцев погрузят в историю национальной кухни. Домохозяйки смогут записать рецепт чак-чака от участницы «Сабантуй гузэле». Также организаторы советуют сходить на экскурсию в Историко-краеведческий музей, где гости смогут посмотреть на татарскую избу и лавку купца. Картинная галерея расскажет, как тема национального праздника раскрывается в искусстве.
Трансляция мероприятий будет вестись в сообществах Управления культуры во «ВКонтакте» и в Instagram.
Эльвира Мухаметдинова