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Шьем тюбетейки и готовим чак-чак: в Челнах представили программу онлайн-Сабантуя

Шьем тюбетейки и готовим чак-чак: в Челнах представили программу онлайн-Сабантуя

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 03.07.2020 0 2

В Челнах на виртуальном Сабантуе можно будет сходить на экскурсию в музей, узнать историю татарского танца и приготовить чак-чак, сообщил начальник Управления культуры исполкома города Румиль Карамиев.

В республиканском Сабантуе, который пройдет 4 июля на канале ТНВ в режиме реального времени с 7 до 20:30, примет участие челнинский театр песни и танца «Булгары».

Кроме этого, в Челнах в течение пятницы и субботы учреждения культуры представят в соцсетях ряд программ, посвященных Сабантую. Дворец культуры «КАМАЗ» приглашает горожан поучаствовать в народном флешмобе, онлайн-викторине по традициям «праздника плуга». Коллектив ДК «Энергетик» выступит с онлайн-концертом «История Сабантуя в Набережных Челнах». Мастер-классы по росписи кухонной доски и расшивке татарской тюбетейки проведут в культурном центре «Эврика».

В КЦ «Кызыл тау» челнинцев погрузят в историю национальной кухни. Домохозяйки смогут записать рецепт чак-чака от участницы «Сабантуй гузэле». Также организаторы советуют сходить на экскурсию в Историко-краеведческий музей, где гости смогут посмотреть на татарскую избу и лавку купца. Картинная галерея расскажет, как тема национального праздника раскрывается в искусстве.

Трансляция мероприятий будет вестись в сообществах Управления культуры во «ВКонтакте» и в Instagram.

Эльвира Мухаметдинова

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