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Школьник из Казани завоевал «серебро» Чемпионата Европы по го

Школьник из Казани завоевал «серебро» Чемпионата Европы по го

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 17.03.2020 0 5

Школьник из Казани Аскар Хусаинов завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по го среди юношей до 12 лет. Соревнования прошли 11-14 марта в городе Стубичке-Топлице (Хорватия) в трех возрастных категориях: до 12, 16 и 20 лет.

Аскар учится в школе олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Нежметдинова и уже имеет в своем активе несколько побед. Он становился двукратным чемпионом первенства России до 9 и 12 лет, бронзовым призёром командного первенства России до 12 лет, чемпионом командного первенства ПФО.

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