enrutat
Главная / Школьники Казани расскажут об истории татарского народа
Школьники Казани расскажут об истории татарского народа

Школьники Казани расскажут об истории татарского народа

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, Төп яңалыклар, 06.02.2020 0 12

В Казани стартовал конкурс рисунков «Тарих эзләреннән» — «По следам истории». Принять участие в нем могут дети от 7 до 17 лет из всех регионов России.

На конкурс принимаются пейзажи, портреты и иные художественные композиции, отражающие событие, личность, эпоху истории татар. Рисунки должны отражать отношение автора к истории народа. Заявки на участие принимаются до 1 марта по адресу: ул.Габдуллы Тукая, 58, офис 307.

Лауреаты конкурса «Тарих эзләреннән» — «По следам истории» будут награждены дипломами и памятными подарками.

В 2019 году из лучших работ была организована выставка, с которой смогли ознакомиться жители большинства районов Татарстана. Кроме того, некоторые работы послужили иллюстрациями к книге сказок «Тылсымлы шарлавык», выпущенной в Татарском книжном издательстве. Также в прошлом году картины победителей разных лет выставлялись в городах России: в центрах татарской культуры Тюмени, Йошкар-Олы и Уфы.

kzn.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.