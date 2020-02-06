Школьники Казани расскажут об истории татарского народа

В Казани стартовал конкурс рисунков «Тарих эзләреннән» — «По следам истории». Принять участие в нем могут дети от 7 до 17 лет из всех регионов России.

На конкурс принимаются пейзажи, портреты и иные художественные композиции, отражающие событие, личность, эпоху истории татар. Рисунки должны отражать отношение автора к истории народа. Заявки на участие принимаются до 1 марта по адресу: ул.Габдуллы Тукая, 58, офис 307.

Лауреаты конкурса «Тарих эзләреннән» — «По следам истории» будут награждены дипломами и памятными подарками.

В 2019 году из лучших работ была организована выставка, с которой смогли ознакомиться жители большинства районов Татарстана. Кроме того, некоторые работы послужили иллюстрациями к книге сказок «Тылсымлы шарлавык», выпущенной в Татарском книжном издательстве. Также в прошлом году картины победителей разных лет выставлялись в городах России: в центрах татарской культуры Тюмени, Йошкар-Олы и Уфы.

kzn.ru