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Школьников приглашают участвовать во Всероссийском конкурсе творческих работ «Сөйкемле Шүрәле»

Школьников приглашают участвовать во Всероссийском конкурсе творческих работ «Сөйкемле Шүрәле»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.04.2020 0 14

Минкульт Татарстана организует Всероссийский конкурс творческих работ «Сөйкемле Шүрәле» – «Обаятельный Шурале» по произведениям классика татарской литературы Габдуллы Тукая.

Конкурс проводится в девяти номинациях, связанных с народными художественными промыслами. Это «Вышивка», «Ткачество», «Кружевоплетение (коклюшечное)», «Искусство войлока», «Художественная обработка кожи», «Лоскутное шитье», «Витражная роспись», «Народная игрушка» и «Художественная обработка дерева».

Стать участниками могут учащиеся 1-11 классов школ, студенты колледжей и училищ, участники детских культурных объединений, школ искусств. В одной номинации можно представить не более одной работы.

Всех победителей ждут подарки. Участнику нужно отправить фото работы до 20 апреля по эл. адресу: ob-shurale20@mail.ru с шаблоном заявки. Ее можно найти здесь

tatarstan.ru

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