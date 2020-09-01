Школьников с.Кобылкино Пензенской области поздравили с Днем знаний на татарском языке

Пензенская региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» побывала сегодня на торжественной линейке в МОУ СОШ с.Кобылкино Каменского района.

В данном селе проживает около 1500 человек. Люди очень трудолюбивые, почти у всех развито свое животноводство. Для поздравления слово дали и председателю ПРОО «Ак калфак» Эльмире Васильевой.

Эльмира Хамзеевна поздравила учащихся и учителей на двух языках, после чего сделала подарок девочкам-одиннадцатиклассницам: всем одела на голову белые калфаки. Среди выпускниц хочется отметить Динару Барееву. Динара стала лауреатом 1 степени фестиваля «Казан солгесе».

Председатель ПРОО «Ак калфак» Эльмира Васильева