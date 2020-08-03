Шоу для певцов «ТатарСтар» объявило о втором сезоне и улучшенном призе

Шоу для певцов «ТатарСтар» объявило о втором сезоне и «втором шансе проснуться знаменитым». Также организаторы сообщили о том, что усовершенствовали главный приз. Подать заявку на участие во втором сезоне может любой желающий житель Татарстана. Первый выпуск нового сезона запланирован на 9 августа.

«Как и в 1 сезоне, всё решают голоса звёздных жюри и зрителей. Но теперь голосование будет ещё интереснее, ведь во время него выступают известные артисты Республики Татарстан!», — сообщили организаторы шоу.

Финалисты «ТатарСтар» получат возможность познакомиться с известными личностями Татарстана на живом концерте в Казани. Кроме этого, победителя ждёт улучшенный приз — запись авторской песни, съемки клипа и продвижение его в соцсетях республики.

Онлайн-шоу и конкурс исполнителей «ТатарСтар» для всех, кто любит петь и хочет быть замеченным широкой аудиторией. Для этого нужно просто записать видео со своим исполнением песни на любом языке и прислать для участия в шоу.

В течение недели свои видео с демо-записями прислали уже более 200 человек. В первом отборочном туре жюри оценит лучшие и решит, кто из участников пройдёт в полуфинал.

kazanfirst.ru