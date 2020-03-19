«Штаб татар» Москвы презентовал в Казани книгу татарского поэта в эмиграции Шихапа Нигмати

Увидела свет книга человека, который четверть века проработал директором радио «Азатлык» в Мюнхене. Произведение Шихапа Нигмати (1913−1995) впервые было опубликована в 1953 году в Германии. Профессор КФУ Хатип Миннегулов при поддержке «Штаба татар» издал ее в кириллице. Презентация состоялась сегодня в Казани в здании «Миллят йорты» по улице Нариманова.



Сюда пришли деятели культуры, искусств такие как писатели Гарай Рахим, Рафис Курбан, редактор журнала «Безнен мирас» Лябиб Лерон, публицист Римзиль Валеев, экс-депутат Госдумы Фандас Сафиуллин, актер Камаловского театра Азгар Шакиров, поэты Шамсия Зиангирова, Рифат Салах, издатель мусульманских календарей Фания Хужиахмет, профессор Нурмухаммет Хисамов и другие. Почетным гостем стал внук поэта Муса Нигмати, который специально приехал из Омска.



Открывая мероприятие, руководитель «Штаба татар» Москвы Рустэм Ямалеев отметил, что этот год весьма ответственный.

«Отмечается 100-летие ТАССР, 75 лет Победы, пройдет перепись населения. Мы все, мишары ли, нижегородские ли татары, сибирские ли, должны себя однозначно записать татарами. Сегодня проходит презентация книги Шихапа Нигмати, который был сибирским татарином, значит, наше мероприятие показывает единение сибирских и казанских татар. Так же мы должны быть едины во время переписи», — сказал он.



Кроме выступлений, пришедших на презентацию, ждал сюрприз — творческий номер показала студентка Казанского музыкального училища Азалия Хамидуллина, являющаяся землячкой Нигмати, которая исполнила песни сибирских татар.



business-gazeta.ru