«Штаб татар Москвы» вместо ифтаров будет раздавать еду малоимущим

Вместо традиционных ифтаров «Штаб татар Москвы» проведет благотворительную акцию «Помоги нуждающимся и малоимущим во время Рамазана».



С наступлением священного месяца Рамадан (в этом году первый его день 24 апреля) нуждающиеся, малоимущие семьи, инвалиды, ветераны и пенсионеры получат продукты и горячую еду. Кроме того, средства, собранные в ходе акции, будут направлены в детские дома и приюты, реабилитационные центры. Также 460 подшефных ветеранов и 300 малоимущих семей получат подарки.

Как отметил руководитель «Штаба» Рустэм Ямалеев, за каждого, кто примет участие в помощи другим, имамы совершат молитву. Как это можно сделать, указано на сайте движения. «Приглашаем принять участие в благих делах и благотворительных проектах „Штаба татар“ во время Уразы. Ведь воистину месяц Рамазан священный и полон благодати», — говорится в обращении столичных татар.

business-gazeta.ru