«Штаб татар» на форуме «Урман куле» и развитие межрегиональных связей татарской молодёжи

22-24 февраля в городе Домодедово состоялся Третий молодежный форум “Урман күле”. При поддержке «Штаба татар» в мероприятии приняли участие делегаты из Уфы, Ижевска и Нижнего Новгорода. 7 представителей татарской молодёжи Башкирии, Удмуртии и Нижнего Новгорода впервые побывали на форуме «Урман куле», рассказ о молодежных татарских проектах в регионах. Делегации выразили огромную благодарность «Штабу татар» за содействие в развитии межрегиональных связей татарской молодёжи.

Цель форума «Урман күле» — формирование лидерских качеств и развитие национального сознания у татарской молодежи. Форум — место для знакомства с социальными и бизнес-проектами, обмена знаниями и опытом.

«Мы создаем площадку для интенсивного общения молодых активистов Московского региона, хотя с каждым годом к нам всё больше подтягиваются из других регионов страны, чему мы искренне рады» -, рассказала организатор форума Римма Гумирова.

“Урман күле” — это знакомство с интересными людьми, общение, обсуждение совместных проектов и возможностей сотрудничества.

В рамках форума «Урман күле» прошли лекции, мастер-классы, деловые игры и тренинги. Состоялась встреча с общественным деятелем Русланом Айсиным, историком Айратом Файзрахмановым, председателем форума татарской молодёжи Ленарией Муслимовой. Также делегаты обсудили предстоящую перепись населения, создания татарского университета и поговорили про механизмы сохранения татарского языка.

От имени «Штаба татар» Римме Гумировой было вручено благодарственное письмо за вклад в развитие и сохранение татарского языка, культуры и традиций.

Штаб татар