«Штаб татар» подарил 100 книг татарской библиотеке Ижевска

Для Ижевской библиотеки имени М.Джалиля в Татарском книжном издательстве были закуплены и отправлены самые востребованные читателями и продаваемые книги. Представлены и классики, и популярные авторы современности. Среди них проза Г.Исхаки, М.Магдеева, А.Гилязова, А.Абсалямова, М.Маликовой, Ф.Садриева и такие авторы, как З.Кадырова, Л.Давлетова, Г.Галимуллина, Д.Нагим и Р.Набиев.

Также татарским читателям Удмуртии отдельно были отправлены популярные книги писательницы Фаузии Байрамовой.

Отметим, в марте этого года «Штаб татар» договорился о двухстороннем сотрудничестве с татарскими организациями Удмуртии. В рамках поддержки татарской культуры в Удмуртии «Штаб татар» также оказал благотворительную помощь газете «Янарыш» и татарскому детскому садику. В рамках поездки делегация «Штаба татар» встретилась с татарской общественностью Ижевска, посетила Соборную мечеть города и навестила ветерана войны Шигабетдина Садыйкова.

Во время рабочей поездки представители «Штаба татар» сообщили о новых проектах движения, призвали поддержать инициативы «Штаба татар», направленных на сохранение татарского языка, подробно рассказали о предстоящей переписи населения 2020 года.

Штаб татар Москвы