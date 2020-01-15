«Штаб татар» подписал татарские издания Татарстана, Башкортостана и Нижнего Новгорода

По традиции «Штаб татар» принял в организации подписной компании на татарские издания. Кроме татарстанских изданий, «Штаб татар» оформил подписку на татарские газеты Башкортостана и Нижнего Новгорода. Уфимские газеты «Кызыл тан», «Омет» вручили «Штабу татар» благодарственные письма за содействие развитию татарской прессы.

«Штаб татар» регулярно на каждое полугодие оформляет подписку на татарские газеты и журналы. 2020 году активисты и гости «Штаба татар» смогут ознакомиться с татарстанскими газетами и журналами «Татарлар», «Шэхри Казан», «Мэдэни жомга», «Безнен гэжит», «Идел», «Ялкын», «Безнен мирас», «Сабантуй», «Комеш кынгырау». Таким образом, организация татар Москвы вносит свою лепту в популяризацию татарской периодики.

Учитывая, что в Москве проживает огромное количество выходцев из Нижнего Новгорода, «Штаб татар» организовал подписку на областную газету «Туган як». С нового года редакция газеты «Туган як» Нижнего Новгорода в Москву будет направлять более 30 газет.

Координатор «Штаба татар» Гульнара Яруллина поделилась, что молодежь, которая посещает мероприятия, всегда старается ознакомиться с татарской прессой. Также во время различных мероприятий организовывается раздача татарских газет.

«Мы считаем, что каждый татарин должен принять участие в подписной кампании на татарские газеты и журналы. Если молодежь в этом вопросе не покажет активность, то будущее национальной прессы весьма туманно», – высказала мнение Гульнара Яруллина.

Штаб татар Москвы