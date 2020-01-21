«Штаб татар» провел вечер памяти московского видеооператора Шамиля Бахитова

В «Штабе татар» прошел вечер памяти известного московского видеооператора Шамиля Бахитова. На мероприятие собрались соратники, друзья и близкие.

Вечер памяти начался с чтения священного Корана. Во время проповеди Ренат хазрат отметил заслуги Шамиля Бахитова перед татарским народом, пожелав душе оператора обрести вечный рай.

Как отметил Рустэм Ямалеев, многие татары-москвичи и жители области видели его на торжественных мероприятиях и скромных посиделках, на шумных концертах, сабантуях в радости и горе чаще со спины, суетящегося с кинокамерами и с яркими лампами, стремящегося запечатлеть мгновения нашей суетной жизни.

Многие рассказали, что помнят его энергичного, веселого и радостного, заражающего оптимизмом, охотно откликающегося на наши просьбы, готового ехать куда угодно с неизменной тележкой, заполненной аппаратурой. Все отснятое он помещал в интернете, записывал на диски и флешки для всех желающих. Его материалы использовали в своей работе и профессионалы.

Шамиль Бахитов за несколько лет он собрал уникальный и объемный архив видео и фотоматериалов, повествующих о жизни татар московского региона, правда, иногда выезжая и в более отдаленные места. И весь этот огромный труд он делал совершенно бескорыстно, получая скромную пенсию, не считаясь со временем и расходами на дорогостоящую аппаратуру… А мы его не очень-то и ценили.

Другой его характерной стороной было человеческое участие в жизни каждого из своих знакомых и друзей. Старался помочь добрым советом, рецептом, а иногда и скромными гостинцами. Звал на мероприятия, сопровождал пожилых женщин на наши посиделки, а то и к врачам, и радовался, как ребенок, что смог помочь им.

Сильно переживал за свой народ, собирал списки желающих вступить в автономию…. Жаль пока не получилось довести это дело до конца. Переживал и за страну, и за любимую Москву, в которой родился. Ходил на митинги, пытался разобраться в ситуации… А еще мечтали мы создать свое татарское телевидение в Москве, да вот руки не дошли.

Штаб татар Москвы