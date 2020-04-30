«Штаб татар» проводит благотворительную акцию «Без бергэ»

«Штаб татар» во время пандемии коронавируса проводит благотворительную акцию «Без бергэ», в рамках которой бесплатные продуктовые наборы, татарские газеты и журналы получат более 100 татарских ветеранов и пенсионеров Москвы.

Акция взаимопомощи «Без бергэ» направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и ветеранов татарского движения столицы во время пандемии коронавируса.

– Хочется поблагодарить наших волонтеров, которые, несмотря на такое сложное время, находят возможность поддержать тех, кому труднее -, отметил лидер «Штаба татар Москвы» Рустэм Ямалеев.

Как отметил Рустэм Ямалеев, «Штаб татар» регулярно реализовывает благотворительные проекты. И в данной ситуации, естественно, не могли оказаться в стороне. Через наших волонтеров оказываем помощь нуждающимся многодетным семьям, пенсионерам – всем, кому необходима поддержка, – рассказал Рустэм Ямалеев.

В связи с введением в Москве и в других регионах России режима самоизоляции, «Штаб татар Москвы» с 27 марта ведёт свою деятельность в онлайн режиме.

Штаб татар