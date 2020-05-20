«Штаб татар» проводит онлайн трансляции с молодёжными лидерами татар России и мира

«Штаб татар Москвы» продолжает проведение онлайн трансляции в инстаграме с татарскими молодёжными лидерами России и мира. На сегодняшний день проведено более 30 встреч в онлайн режиме. На днях пройдут прямые эфиры с руководителями и представителями татарских организаций Канады и Ивановской области.

Главная цель прямых эфиров — консолидация молодёжных татарских организаций в

Интернет пространстве и реализация национальных проектов во время пандемии. Онлайн трансляции посвящены татарскому языку, культуре и молодёжных инициативам.

Координатор «Штаба татар» Гульнара Яруллина и координатор клуба «Бердэмлек» Римма Гумирова вышли на связь с руководителем татарской организации «Тамга» Санкт Петербурга Альбиной Ишмурзиной, редактором сайта urla.tatar (Екатеринбург) Ильдаром Хабибуллиным, преподавателем актанышской гуманитарной гимназии

Айдаром Шайхиным, композитором Эльмиром Низамовым, заместителем председателя организации крымских татар Эдемом Файтоным и паблик-историком Марсель Фаттаховым (Тюмень), координатором татар Питтсбурга (США) Ильмиром Ахметзяновым, руководителем КВН команды «Метрәй кырмыскалары» Рузалом Мингазовым (Муслюмово, Татарстан), ректором «Үрдәк-ТВ», организатором клуба «Бизнес-Урда» Айнуром Ахметовым (Казань) и другими. Также спикерами прямых эфиров стали представители татарских организаций Омска, Саратова, Уфы, Казани, Бельгии.

Также были проведены прямые эфиры с религиозными деятелями, где имамы рассказали о священном месяце Рамазан. Например, Председатель религиозной организации Москвы «Наследие Ислама» при ДУМ «Московский Муфтият» Марат хазрат Багдалов рассказал о последних 10 днях Рамазана. Зрители с большим интересом послушали лекцию имама Второй Соборной мечети города Ульяновска Расуль хазрата Фаткуллова.

Как рассказала Гульнара Яруллина, на днях планируется прямые эфиры с представителями татар Канады и Ивановской области.

С прямыми эфирами можно ознакомиться в аккаунте «Штаба татар» (https://instagram.com/shtab.tatary).

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