«Штаб татар» проводит онлайн вебинары

В связи с введением в Москве и в других регионах России режима самоизоляции, «Штаб татар Москвы» с 27 марта ведёт свою деятельность в онлайн режиме. По решению совета организации стартовало проведение онлайн семинаров, вебинаров, лекций.

Онлайн вебинары проходят с участием ученых, артистов, певцов, поэтов, писателей, юристов, педагогов, психологов и религиозных деятелей.

Московская организация татар призывает соотечественников во время карантина соблюдать требования руководства страны. Сайт, YouTube-канал и социальные сети «Штаба татар» работают в обычном режиме.

«Штаб татар» также на протяжении карантина будет продолжать выкладывать на свой YouTube-канал фильмы, лекции, круглые столы, выступления ученых о татарах, снятые за последние 10 лет. Они послужат материалом для углубления знаний о татарской истории и культуре.

Штаб татар