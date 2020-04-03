«Штаб татар» работает в онлайн режиме

В связи с введением в Москве и в других регионах России режима самоизоляции, «Штаб татар Москвы» с 27 марта ведёт свою деятельность в онлайн режиме. Московская организация татар призывает соотечественников во время карантина соблюдать требования руководства страны. Сайт, YouTube-канал и социальные сети «Штаба татар» работают в обычном режиме.

«Штаб татар» на протяжении карантина будет продолжать выкладывать на свой YouTube-канал фильмы, лекции, круглые столы, выступления ученых о татарах, снятые за последние 10 лет. Они послужат материалом для углубления знаний о татарской истории и культуре.

«Штаб татар» предлагает во время карантина уделять внимание изучению татарского языка. «Если во время карантина не знаете чем заняться – то займитесь изучением татарского языка», – отметили в совете «Штаба татар».

С уважением, Совет Штаба татар