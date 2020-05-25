В рамках благотворительной акции ветераны и малоимущие семьи получили продуктовые пакеты

В рамках благотворительной акции «Помоги нуждающимся и малоимущим во время Рамазана» 460 ветеранов, пенсионеров, инвалидов и около 300 малоимущих семей получили продуктовые пакеты. Средства на благотворительную акцию были собраны усилиями активистов «Штаба татар», сообщила координатор движения Гульнара Яруллина.

В этом году вместо традиционных ифтаров «Штаб татар» провел благотворительную акцию «Помоги нуждающимся и малоимущим во время Рамазана». В течение месяца Рамазан волонтеры «Штаба татар» раздавали продуктовые пакеты и подарки малоимущим семьям, инвалидам, ветеранам и пенсионерам.

В рамках акции продукты и подарки получили не только граждане татарской национальности, но и представители других народов и конфессий, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Как отметила ветеран татарского движения Москвы Диляфруз Дежурова, «Штаб татар» продолжает славные традиции московских меценатов.

«Многие пенсионеры и инвалиды со слезами благодарили волонтёров «Штаба татар» за оказанную поддержку в эти трудные дни для всей страны в связи с коронавирусом. Отрадно отметить, что «Штаб татар» уделил внимание пенсионерам, инвалидам и малоимущим семьям Москвы», – рассказала Дежурова.

Оставшиеся благотворительные средства были направлены в детские дома и приюты, реабилитационные центры Москвы, Казани, Уфы, Набережных Челнов и Агрыза. Также «Штаб татар» отправил 400 литров элитного сока в благотворительный фонд «Ярдэм» с целью поддержки акции «Дорога жизни».

«От имени совета «Штаба татар» благодарим всех наших соратников, активистов, друзей за участие в благотворительной акции. Самая главная цель акции – внимание к пенсионерам, инвалидам, а также привитие молодому поколению понимания принципов благотворительности», – отметила Гульнара Яруллина.

Штаб татар Москвы