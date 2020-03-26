«Штаб татар» встретился с ветераном войны Шигабутдин Садыковым

Представители «Штаба татар» в рамках рабочей поездки в Ижевск встретились с ветераном войны Шигабутдин Садыковым. 96-летний ветеран войны с большим нетерпением готовится встретить 75-летие Победы.

Шигабутдин Садыкович Садыков — кавалер пяти боевых орденов. Он прошагал тысячи верст дорогами войны: Кавказ, Малая земля, Белоруссия, Прибалтика, Восточная Пруссия. Был трижды ранен. На войне встречался с будущим руководителем СССР Леонидом Брежневым.

Его фронтовые наблюдения отозвались в стихах на родном татарском языке. Пишет он о встречах на фронтовых дорогах, об увиденном и пережитом. Шигабутдин Садыков — автор четырёх книг на татарском языке.

Шигабутдин Садыков — уроженец Агрызского района. Во время встречи ветеран вспомнил своего земляка, друга Фаиза Ямалеева — отца лидера «Штаба татар» Рустэма Ямалеева. Также Шигабутдин Садыков поделился своими воспоминаниями о благородном роде Ямалеевых (Шэкерт нэселе).

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