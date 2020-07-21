Сибагатулла Сайдулин – один из основоположников исламского духовенства Свердловской области

19 июля свой день рождения отметил Сибагатулла Сунагатович Сайдулин – председатель Духовного управления мусульман Урала. В конце 1980-1990-х он был одним из основоположников мусульманского духовенства Урала в новой стране. Мы пообщались с именинником и предлагаем узнать его не только как духовного деятеля, но и как простого человека, супруга и отца.

Сибагатулла Сайдулин в 4 классе школы / Фото: 1965 г.

Родился в Свердловске в 1954 году в семье рабочих. В 1971 году окончил среднюю школу № 21. После школы пошел по стопам родителей и два года работал учеником дробильщика-размольщика на керамическом заводе. Армейскую службу проходил в группе советских войск в Германии в мотострелковой роте. Был командиром отделения, командиром БМП.

После демобилизации окончил Техникум советской торговли по специальности «Товаровед». С 1977 года работал мастером производственного обучения. Затем заочно учился на историческом факультете Уральского государственного университета. Здесь студент Сайдулин и начал свой путь к исламу, с самостоятельного изучения истории традиционных религий России и богословия. Это, по словам муфтия, и стало поворотным моментом в его жизни. Четыре года он работал преподавателем истории в свердловской школе № 131.

После получения диплома УрГУ преподавал Советское право в Энергетическом техникуме. В 1985 году работал техническим секретарем в Духовном управлении мусульман Европейской части России и Сибири. В 1989 году в составе группы руководителей ДУМЕС совершил хадж в Мекку и Медину.

В 1989-1992 годы учился в медресе «Мир-Араб» в узбекском городе Бухара. После его окончания был назначен имамом-мухтасибом Свердловского мухтасибата. В мае 1994 года Свердловский мухтасибат был преобразован в Региональное духовное управление мусульман Свердловской области, которое и возглавил Сайдулин, став первым муфтием Свердловской области.

Сибагатулла хазрат с мегафоном. Умма наблюдает за установкой купола на минарет первой мечети Екатеринбурга / Скриншот с видео, 1994 г.

Под руководством Сибагатуллы Сайдулина, благодаря помощи руководителей предприятий и граждан различных национальностей и вероисповедания, в Екатеринбурге в 1994 году было завершено строительство первой городской мечети «Маулид». Муфтий сумел наладить конструктивные рабочие отношения с властными структурами, возродил религиозную жизнь и юридический статус многих мусульманских общин области. Способствовал открытию молельных комнат и мечетей в колониях и тюрьмах Свердловской области.

Муфтий ведет не только праведный духовно-нравственный образ жизни, но и здоровый физически. По словам супруги, каждый день или катается на велосипеде, или играет в настольный теннис, любит ролики, зимой – лыжи и коньки. В 2002 году коллектив РДУМСО принял участие в VII марафоне на гору Конжак – самую высокую точку Свердловской области (1569 м над уровнем моря). Сибагатулла хазрат единственный из всего духовного управления осилил маршрут, в предверии своего 48-летия он пробежал вверх на гору и вниз по крутым склонам и курумнику (большие и маленькие нагромождения камней) в общей сложности 42 километра.

Сибагатулла хазрат на дистанции марафона «Конжак» / Фото: 2002 г.

В 2007 году второй раз совершил хадж. 27 ноября 2009 года после праздничной молитвы по случаю Курбан байрама Сибагатулле Сунагатовичу неожиданно был зачитан указ верховного муфтия, председяателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина об освобождении от должности председателя РДУМ Свердловской области. В 2010 году Сибагатулла Сайдулин избран председателем вновь образованного Духовного управления мусульман Урала. Сегодня муфтий продолжает возглавлять ДУМ и является имамом мечети «Маулид».

Хазрат в свободное время любит рыбачить / Фото: 2019 г.

Сибагатулла хазрат сыграл важную роль в налаживании межконфессионального диалога между мусульманами, православными и иудейской общиной в регионе. Принимает активное участие в научно-практических конференциях и форумах, является членом межрелигиозного совета Свердловской области, членом общественного совета при ГУВД Свердловской области. Указом Президента РФ награжден Орденом Дружбы, имеет общественную медаль «90 лет пограничным войскам», почетную грамоту и юбилейную медаль от администрации Екатеринбурга.

Воскресная группа / Фото: 2020 г.

Сибагатулла хазрат женат на Зимфире Латафулловне – его спутнице и бессменной помощнице в делах духовного управления и мечети. Вырастил сына Рахима, он преподает физкультуру в средней школе. Одним из самых главных своих достижений хазрат считает обучение основам ислама и чтению корана более 2000 уральцеы. 66-летие именинник празднует сегодня в небольшом кругу родственников.

Сибагатулла Сайдулин с женой Зимфирой и сыном Рахимом / Фото: 19 июля 2020 года

Редакция UT поздравляет Сибагатулла хазрата с Днем рождения! Желаем здоровья, вдохновения и многих лет жизни – на благо семьи и уральской уммы!

Ильдар Хабибуллин, Альбина Шаймухаметова

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