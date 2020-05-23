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Сибирскому Сабантую — 2020 быть?

Сибирскому Сабантую — 2020 быть?

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 23.05.2020 0 1

Дорогие друзья! В этом году так сложились обстоятельства, что массовые мероприятия запрещены и возможно наш традиционный ежегодный праздник Сабантуй не состоится в привычном формате.

Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области предлагает организовать Сабантуй в альтернативном формате! Программа мероприятия включает различные конкурсы, викторины, мастер-классы и игры.

Программа Сибирского Сабантуя — 2020

1 неделя июня (1-7 июня)

  1. Объявление приёма рисунков на онлайн — конкурс-выставку рисунков «Сибирский Сабантуй 2020»
  2. Онлайн — мастер-класс по приготовлению татарских национальных блюд.
  3. Начало приёма заявок и видео участников онлайн — конкурса выразительного чтения стихов «Сабантуй собирает друзей» на татарском и русском языках.
  4. Репортаж с полей. Активно идёт посевная. Объявление конкурса репортажей «Я закончил посевную» с приусадебных участков, полей, садов и огородов.
  5. Онлайн — мастер-класс по татарским национальным играм.
  6. Исполнение и запись песни «Сибирский гимн» Рафика Авлиярова солистами всего Сибирского региона.
  7. Объявление приёма концертных номеров на межрегиональный онлайн — концерт татарской песни «Себер Сабантуеның селгеләре».
  8. Объявление онлайн — конкурса «Сабантуй кызы -2020».
  9. Объявление о приёме информации о новорожденных татарах, родившихся в течении года (июнь 2019 года — июнь 2020 года) и запуске фото-проекта «Безнең татар гәилә».
  10. Объявление о приёме информации о молодожёнах, чьи свадьбы состоялись в течении года июнь 2019 года — июнь 2020 года и запуске фото — проекта «Безнең татар гәилә».

2 неделя июня (8-14 июня)

  1. Торжественное открытие «Сибирского Сабантуя 2020».
  2. Онлайн — мастер-класс по татаро-башкирской национальной борьбе «Көрәш».
  3. Постановка и видеозапись танцевального флешмоба «Сабантуй собирает друзей».
  4. Объявление онлайн — конкурса «Татарские национальные блюда».
  5. Онлайн мастер-класс по изготовлению татарского женского украшения.
  6. Объявление о запуске массового флешмоба «Поздравляем ТАССР со 100 летней годовщиной»
  7. Открытие онлайн-выставки рисунков «Сибирский Сабантуй 2020».
  8. Объявление информации о приёме материалов для ленты памяти. К 75-летию Великой Победы проводим межрегиональную акцию «Народ — победитель»: видеорепортажи из городов и сел о героях ВОВ, которые пали в бою или вернулись с Победой.

3 неделя (15 — 21 июня)

  1. Онлайн — мастер-класс «Батырлар» от судьи мастера спорта по тяжелой атлетике Стахеева Сергея.
  2. Объявление игрового спортивного марафона в честь 100-летия ТАССР «В здоровом татарине — ловкость и сила».
  3. «Архив Сибирский Сабантуй — открыт». Предлагается вспомнить Сабантуй прошлых лет по фото- и видеоархиву.
  4. Подведение итогов конкурса выразительного чтения «Сабантуй собирает друзей».
  5. Трансляция в социальных сетях онлайн-концерта татарской песни «Себер Сабантуеның селгеләре».
  6. Подведение итогов онлайн-конкурса «Сабантуй кызы — 2020».
  7. Запуск онлайн — викторины «Сабантуй».

4 неделя (22 — 28 июня)

  1. Подведение итогов онлайн — конкурса репортажей «Я закончил посевную» видео с приусадебных участков, полей, садов и огородов.
  2. Подведение итогов онлайн — конкурса «Татарские национальные блюда».
  3. Выпуск фотоальбома «Безнең татар гәилә».
  4. Подведение итогов онлайн — конкурса рисунков «Сибирский Сабантуй 2020».
  5. Трансляция в социальных сетях концертной программы «Сабантуй собирает друзей».

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