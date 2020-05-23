Сибирскому Сабантую — 2020 быть?

Дорогие друзья! В этом году так сложились обстоятельства, что массовые мероприятия запрещены и возможно наш традиционный ежегодный праздник Сабантуй не состоится в привычном формате.
Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области предлагает организовать Сабантуй в альтернативном формате! Программа мероприятия включает различные конкурсы, викторины, мастер-классы и игры.
Программа Сибирского Сабантуя — 2020
1 неделя июня (1-7 июня)
- Объявление приёма рисунков на онлайн — конкурс-выставку рисунков «Сибирский Сабантуй 2020»
- Онлайн — мастер-класс по приготовлению татарских национальных блюд.
- Начало приёма заявок и видео участников онлайн — конкурса выразительного чтения стихов «Сабантуй собирает друзей» на татарском и русском языках.
- Репортаж с полей. Активно идёт посевная. Объявление конкурса репортажей «Я закончил посевную» с приусадебных участков, полей, садов и огородов.
- Онлайн — мастер-класс по татарским национальным играм.
- Исполнение и запись песни «Сибирский гимн» Рафика Авлиярова солистами всего Сибирского региона.
- Объявление приёма концертных номеров на межрегиональный онлайн — концерт татарской песни «Себер Сабантуеның селгеләре».
- Объявление онлайн — конкурса «Сабантуй кызы -2020».
- Объявление о приёме информации о новорожденных татарах, родившихся в течении года (июнь 2019 года — июнь 2020 года) и запуске фото-проекта «Безнең татар гәилә».
- Объявление о приёме информации о молодожёнах, чьи свадьбы состоялись в течении года июнь 2019 года — июнь 2020 года и запуске фото — проекта «Безнең татар гәилә».
2 неделя июня (8-14 июня)
- Торжественное открытие «Сибирского Сабантуя 2020».
- Онлайн — мастер-класс по татаро-башкирской национальной борьбе «Көрәш».
- Постановка и видеозапись танцевального флешмоба «Сабантуй собирает друзей».
- Объявление онлайн — конкурса «Татарские национальные блюда».
- Онлайн мастер-класс по изготовлению татарского женского украшения.
- Объявление о запуске массового флешмоба «Поздравляем ТАССР со 100 летней годовщиной»
- Открытие онлайн-выставки рисунков «Сибирский Сабантуй 2020».
- Объявление информации о приёме материалов для ленты памяти. К 75-летию Великой Победы проводим межрегиональную акцию «Народ — победитель»: видеорепортажи из городов и сел о героях ВОВ, которые пали в бою или вернулись с Победой.
3 неделя (15 — 21 июня)
- Онлайн — мастер-класс «Батырлар» от судьи мастера спорта по тяжелой атлетике Стахеева Сергея.
- Объявление игрового спортивного марафона в честь 100-летия ТАССР «В здоровом татарине — ловкость и сила».
- «Архив Сибирский Сабантуй — открыт». Предлагается вспомнить Сабантуй прошлых лет по фото- и видеоархиву.
- Подведение итогов конкурса выразительного чтения «Сабантуй собирает друзей».
- Трансляция в социальных сетях онлайн-концерта татарской песни «Себер Сабантуеның селгеләре».
- Подведение итогов онлайн-конкурса «Сабантуй кызы — 2020».
- Запуск онлайн — викторины «Сабантуй».
4 неделя (22 — 28 июня)
- Подведение итогов онлайн — конкурса репортажей «Я закончил посевную» видео с приусадебных участков, полей, садов и огородов.
- Подведение итогов онлайн — конкурса «Татарские национальные блюда».
- Выпуск фотоальбома «Безнең татар гәилә».
- Подведение итогов онлайн — конкурса рисунков «Сибирский Сабантуй 2020».
- Трансляция в социальных сетях концертной программы «Сабантуй собирает друзей».