Сибирскому Сабантую — 2020 быть?

Дорогие друзья! В этом году так сложились обстоятельства, что массовые мероприятия запрещены и возможно наш традиционный ежегодный праздник Сабантуй не состоится в привычном формате.

Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области предлагает организовать Сабантуй в альтернативном формате! Программа мероприятия включает различные конкурсы, викторины, мастер-классы и игры.

Программа Сибирского Сабантуя — 2020

1 неделя июня (1-7 июня)

Объявление приёма рисунков на онлайн — конкурс-выставку рисунков «Сибирский Сабантуй 2020»

Онлайн — мастер-класс по приготовлению татарских национальных блюд.

Начало приёма заявок и видео участников онлайн — конкурса выразительного чтения стихов «Сабантуй собирает друзей» на татарском и русском языках.

Репортаж с полей. Активно идёт посевная. Объявление конкурса репортажей «Я закончил посевную» с приусадебных участков, полей, садов и огородов.

Онлайн — мастер-класс по татарским национальным играм.

Исполнение и запись песни «Сибирский гимн» Рафика Авлиярова солистами всего Сибирского региона.

Объявление приёма концертных номеров на межрегиональный онлайн — концерт татарской песни «Себер Сабантуеның селгеләре».

Объявление онлайн — конкурса «Сабантуй кызы -2020».

Объявление о приёме информации о новорожденных татарах, родившихся в течении года (июнь 2019 года — июнь 2020 года) и запуске фото-проекта «Безнең татар гәилә».