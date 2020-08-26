Скончался татарский ученый, специалист по татарским именам Гумар Саттаров

Умер известный татарский ученый, специалист по татарским именам Гумар Саттаров. Об этом сообщила газета «Шахри Казань» со ссылкой на пресс-службу КФУ.

По информации издания, ученый последние дни находился в больнице. Время и место прощания с Гумаром Саттаровым пока точно не известны, но есть информация, что его похоронят в родном селе Молвино (Мулла Иле — прим. Т-и) Зеленодольского района.

Гумар Фаизович Саттаров родился 2 июля 1932 года в селе Молвино Зеленодольского района. В 1950–1955 годах учился на отделении татарского языка и литературы Казанского государственного университета.

После окончания учебы работал старшим преподавателем в Тобольском государственном педагогическом институте. В 1959–1962 годах проходил аспирантуру под руководством профессора М. З. Закиева. С 1962 года по настоящее время работал на кафедре татарского языка Казанского государственного университета.

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие языковой культуры учащихся 5-8-х классов в условиях местного диалекта» и в 1975 году — докторскую диссертацию на тему «Антропонимы Татарской АССР». В 1967 году стал доцентом, в 1981-м — профессором, в 1994–1999 годах работал заведующим кафедрой татарского языка.

Гумар Фаизович Саттаров награжден несколькими почетными грамотами и медалями. Лауреат Международной премии татарского народа имени Кул Гали.

tatar-inform.ru