Скульптор Винера Абдуллина отмечает свой юбилей

Сегодня отмечает свой юбилей известный скульптор и одна из ярких и активных представителей современного искусства Санкт-Петербурга Винера Абдуллина. В праздничный день Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин поздравил юбиляра с этим событием.

В своем творчестве она несет традицию реалистической художественной школы, обращаясь к различным жанрам. И каждый раз, с упорной настойчивостью, возвращается к родным татарским истокам, внося новые оттенки, новое звучание национальным образам.

Её работы подкупают своей искренностью и простотой. Татарская тема в творчестве Винеры Абдуллиной стала центром притяжения всех её духовных и творческих сил, стала тем источником вдохновения, который стимулирует её сильнейший творческий потенциал и неуёмную потребность реализовать его в скульптуре.

Руками мастера были изготовлены многие произведения искусства, такие как: бюст известному татарскому общественному деятелю, основателю первой татарской газеты в России «Нур» Атаулле Баязитову (Санкт-Петербург, 2011 г.); памятник-бюст Герою Советского Союза, Лауреату Ленинской премии, поэту-воину, антифашисту Мусе Джалилю (г. Тосно, 2012 г.); бюст выдающемуся деятелю татарского национального движения, писателю, политику Гаязу Исхаки (г. Казань, 2012 г.) и многие другие.

Работы скульптора находятся частных собраниях, украшают улицы и здания Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Махачкалы (памятник «Петр I»), Иванова (памятник генералу армии В. Ф. Маргелову «Батя») и других городов РФ.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и татарская общественность региона поздравляет Винеру Абдуллину с этим знаменательным событием и желает крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и новых творческих планов и проектов.

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