Скульпторов приглашают к участию в создании памятника Герою России Минигали Шаймуратову

В Башкортостане разработано положение о проведении конкурса на лучший проект по созданию памятника национальному герою Башкортостана, командиру 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову. Памятник будет установлен на Советской площади в Уфе.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные скульпторы (как отдельно, так и в составе авторского коллектива), представившие свои проекты в соответствии с условиями положения.

Обязательным условием для участника (участников) конкурса является привлечение архитектора (архитектурных мастерских) для осуществления привязки скульптурной композиции к местности и выполнения графической части проекта в объеме и составе, изложенных в положении.

Конкурс проводится в один тур. Основной предмет конкурса — трехмерная проектная модель памятника размером не менее 40 см, выполненная в любом временном материале.

Заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы, сметно-финансовые расчеты и другие конкурсные материалы представляются авторами не позднее 20 ноября 2020 года в ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2, приемная директора с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. Телефон: (347) 276-55-00, контактное лицо — секретарь приемной Сабитова Гульдар Ильгамовна.

Лейла Аралбаева