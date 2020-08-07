Слова благодарности: нуждающимся жителям Нижнекамска благотворители раздали 1,5 тонны мяса

Почти полторы тонны мяса пожертвовали нижнекамцы в Соборную мечеть на Курбан байрам.

Там его расфасовали в специально организованном месте. Позже угощения развезли нуждающимся по адресам. Списки предоставили общество инвалидов и председатели СТОС. В целом, добровольцы посетили около шестисот семей.

«Если кто-то нуждается в помощи, об этом нужно сообщить старшему по дому или председателю СТОС. После визитов всегда звучит мольба с благопожеланиями, а в мечеть приходят слова благодарности. Для многих эта помощь оказывается существенной и необходимой», — передают в мечети.

e-nkama.ru