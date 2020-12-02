Смаильские мастера волшебной лозы

Деревня Смаиль в Балтасинском районе издавна славится мастерами лозоплетения. Огромную роль в сохранении и развитии этого промысла сыграл уроженец Смаиля Мухамметнаби Шаяхметов. В своё время его работы расходились по всему Советскому Союзу, и именно по его инициативе в селе Ципья, которое расположилось неподалёку, был открыт филиал Карадуганской фабрики по изготовлению плетёной мебели.

Вместе с заведующей Карадуганским музеем Сибирского тракта и Мусы Джалиля Фираёй Зиятдиновой мы отправляемся к родственникам мастера, которые бережно хранят его уникальные изделия из лозы. Дочь Мухамметнаби Шаяхметовича – Альфинур Гарифзянова – с видимым удовольствием и гордостью рассказывает об отце:

– Папа родился в 1906 году в семье, где несколько поколений увлекалось плетением. Заниматься этим ремеслом он стал с малолетства, навыки перенял от отца и деда. У него не было возможности получить достойное образование – ещё подростком начал работать в колхозе. С начала Великой Отечественной войны был призван на военную службу, но из-за небольшого роста на фронт его не взяли, а отправили работать на военное предприятие в Москве. После войны добывал уголь на шахте в посёлке Кагановиче Тульской области. Сюда же с родины привёз жену, нашу маму – Хаят. Здесь у них родились четыре дочери и сын, – делится Альфинур.

Шаяхметовы вернулись в Смаиль в 1960 году, и глава семьи вновь занялся лозоплетением. Ночью работал сторожем на ферме, а день посвящал любимому ремеслу. Вскоре прославился как лучший мастер в Заказанье. Дети ему помогали: оплетали сиденья стульев и кресел. У сельчан было мало денег, и мастер недорого продавал свои изделия – колыбели, столы, стулья, кресла, украшения для дома и бытовые принадлежности. А для своих дочерей сплёл знатное приданое – мебель, которая до сих пор находится в отличном состоянии и радует глаз.

Его приглашали работать на Карадуганскую мебельную фабрику мастером, но переезжать из родной деревни он не захотел, зато с удовольствием обучал рабочих, передавал им секреты мастерства.

В Смаиле Мухамметнаби жил с сыном Халимом и его женой. Халим, как и отец, уже ушёл из жизни, но в родовом доме нас радушно встретила его вдова Минзеля Шамсутдиновна. Она с гордостью показывает плетёные изделия, которые верно служат домочадцам уже более пятидесяти лет.

– Сколько помню – Мухамметнаби всегда работал, всё время плёл, – вспоминает Минзеля-апа. – Сам заготавливал побеги, ошкуривал, отваривал их в бане. Его изделия получались прочными, красивыми, отличались от работ других мастеров необычным плетением – косичкой. Самыми востребованными были колыбели. Именно за них в 1980 году на Всесоюзной выставке в Москве он получил диплом первой степени. Не ошибусь, если скажу, что весь Балтасинский район вырос в колыбелях, сплетённых моим свёкром, и у многих они служат верой и правдой до сих пор. Работы Мухамметнаби есть в Музее дружбы народов в Ципье. Хорошо бы, если в Смаиле сделали небольшой музей – я готова передать туда часть работ, и тогда изделия мастера будут на виду.

К сожалению, преемника ремесла в семье Мухамметнаби не оказалось. Но в соседях у Шаяхметовых были Якуповы, тоже потомственные мастера лозоплетения. Харис Якупов кое-что перенял у Мухамметнаби, привнёс в его технику свои находки и обучил усовершенствованному ремеслу своего сына Раиса. Теперь Раис может сплести всё и по праву считается лучшим мастером по лозоплетению в районе. Так что благодаря Раису Якупову Смаиль продолжает держать марку лучшего села по лозоплетению в республике. Как знать, может быть, маленьких смаильцев в местной школе на уроках технологии начнут учить работать с лозой и подрастёт новая смена лозо­плетельщиков.

Евгения ШЕМЕЛОВА

rt-online.ru