Смена эпох, отраженная на 70 холстах

В этом году Республика Татарстан отмечает 100-летие образование Татарской АССР. А что может передать историю, культурные и традиционные особенности, смену эпох, как не искусство? А в нашем случае – искусство и мастерство художника, который очень остро и тонко ощущает все перипетии, происходящие с его народом, краем, страной.

Примечательно, что выставка работ Союза художников РТ, посвящённая 100-летию образования Татарской АССР, состоялась в Доме Дружбы народов Татарстана в режиме онлайн. На выставке были представлены порядка 70 работ, выполненных в разных техниках и стилях.

Практически все работы выставлялись на публике впервые. Участниками стали члены Союза художников Республики Татарстана, а это более 50 авторов из разных регионов России, в том числе, Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской Республики, Республики Башкортостан.

По словам Альберта Шиабиева, председателя Союза художников РТ, эта выставка лишь предваряет более грандиозный проект: 100 художников напишут 100 работ размером метр на метр.

m.islam-today.ru