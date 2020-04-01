СМС-сервис по получению пропусков на время самоизоляции в Татарстане будет бесплатным

Получить разрешение можно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения либо восстановления паспорта. Кроме того, разрешение можно получить для поездки на дачу, посещения почты, кредитных организаций. Также разрешение можно оформить для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам, оказания им помощи.