СМС-сервис по получению пропусков на время самоизоляции в Татарстане будет бесплатным

Разработанный в Татарстане СМС-сервис по оформлению специальных разрешений на передвижение в период самоизоляции будет работать бесплатно. Сейчас система находится в режиме настройки. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.
«Представителями Минцифры РТ отработано взаимодействие со всеми операторами связи, поэтому отправка сообщений на номер 2590 для регистрации в системе и получения разрешений будет бесплатной, — отметили в пресс-службе. — Специалисты оперативно выявляют все возникающие вопросы и принимают меры для их решения».
Ранее Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, которое вводит в действие порядок получения специальных разрешений, дающих право татарстанцам на передвижение в период самоизоляции.
Гражданин направляет бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 с указанием личных данных и согласием на обработку. Например, РЕГИСТРАЦИЯ#Иванов Иван Иванович#92199632506#Казань Нигматуллина 5 квартира 9#Согласен(а) на обработку персональных данных.
В ответ он получает СМС-сообщение с уникальным кодом регистрации. Затем следует отправить повторное СМС-сообщение на номер 2590 с текстом «ЦЕЛЬ» и указать цели передвижения.
Получить разрешение можно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения либо восстановления паспорта. Кроме того, разрешение можно получить для поездки на дачу, посещения почты, кредитных организаций. Также разрешение можно оформить для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам, оказания им помощи.
Передвижение считается разрешенным, если гражданин получил ответное СМС-сообщение с уникальным кодом разрешения, там указывается период его действия.
В то же время лицам, направляющимся на работу, требуется только справка, которую работодатель может выдать сотрудникам. Она не распространяется на передвижение по территории РТ, которое не связано с выполнением служебных обязанностей.
Получение разрешения не требуется в случае обращения за экстренной медпомощью и случаях прямой угрозы жизни и здоровью, а также при покупке продуктов в ближайшем магазине, выгуле домашних животных, выносе мусора.