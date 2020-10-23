Снежный барс на гербе Татарстана: несколько фактов, которых вы не знали

Сегодня отмечается Международный день снежного барса. Расскажем об истории нынешнего герба, где присутствует это благородное животное, и предыдущих символов Татарстана, а также разберем значения цветов и образов.

Исторические гербы и флаги

В 15 веке флагом тогда еще Казанского ханства служило желтое полотно, на котором изображался лежащий дракон черного цвета. Он обладал стреловидными языком и хвостом.

Именно этот флаг можно считать прародителем современного герба Казани – Зиланта, на котором к дракону добавилась золотая корона, а крылья обогатились новым цветом. Не просто красным, а червлёным, символизирующем мужество, храбрость, зрелость, неустрашимость и жизнеспособность.

Помимо это, в то время бытовала версия о вариативном гербе, который французский географ Пьер Дювал называл гербом Тартарии. На нем была изображена черная сова с желтоватыми перьями на желтом фоне.

Советская эпоха

Во времена Советского Союза гербом ТАССР служил красный щит, обрамленный пшеничными колосьями, внутри которого располагались серп и молот над восходящим солнцем.

В основании щита находился главный коммунистический лозунг, написанный как на русском, так и на татарском языках.

Каким мог бы быть современный герб Татарстана?

Долго и непросто решался вопрос поиска нового символа для герба республики. Рассматривались разные варианты: Зилант, ставший потом гербом самой Казани, башня Сююмбике, белый волк. Остановились все же на белом барсе.

Обусловлено это было тем, что в фольклоре булгар барс являлся одним из самых любимых образов, поскольку служил защитником народа и родного края, божеством плодородия.

О чем нам говорит герб?

В изображении главного образа герба – белом барсе – скрыто немало смысла. Поднятая передняя лапа говорит не только о движении вперед, но и обозначает верховную власть, величие.

Крылья барса разделены на семь частей, что символизирует семь небесных миров. У основания крыльев мы видим щит – защиту и покровительство. Цветок внутри щита – астра – один из самых любимых в Татарстане цветков. Четное число его лепестков говорит о долголетии и процветании.

Значения цветов

С первого взгляда заметно использование традиционных цветов флага республики: зеленый, белый и красный. Зеленый цвет означает зелень весны и возрождение Татарстана, белый – чистоту в любом ее виде (духовная чистота, чистота помыслов). Красный цвет на этот раз выступает не просто как фон для барса, он символизирует красный диск солнца, означающий жизнь, знамение и счастье.

Помимо традиционных цветов, мы также видим золотистый цвет, выражающий изящество, красоту и богатство земли Татарстана.

Павел Климчак

sntat.ru