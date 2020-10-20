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Соборная Мечеть №905 Челябинска набирает детей для обучения основам Ислама и арабской письменности

Соборная Мечеть №905 Челябинска набирает детей для обучения основам Ислама и арабской письменности

в Новости, Слайдер, Религия, Соотечественники, 20.10.2020 0 1

Соборная Мечеть №905 Металлургического Района Челябинска набирает детей для обучения основам Ислама и арабской письменности мальчиков и девочек.

Занятия будут проходить по субботам в 10 часов. Первое занятие-собрание состоится 24 октября в 10 часов.

Мечеть находится по адресу: Челябинск, район Металлургический, 32 годовщины Октября, 11а.

По всем вопросам можно обратиться в официальную группу мечети Вконтакте или по номеру:  +7 (992) 521-13-85 

Мечеть Махалля № 905 является одним из излюбленных культурных пространств, на базе которого организовывается множество разноплановых событий, служащих для интересного времяпрепровождения в Челябинске.

Для путешественников мечеть будет представлять интерес как образец архитектуры и традиционной культуры, один из пунктов экскурсионной программы. Это также центр религиозной жизни Челябинска, место собрания верующих и проведения богослужений.

ural.tatar

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