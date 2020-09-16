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Соборную мечеть Казани могут возвести в Адмиралтейской слободе

Соборную мечеть Казани могут возвести в Адмиралтейской слободе

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 16.09.2020 0 12

Соборная мечеть Казани может быть построена в Адмиралтейской слободе у берега реки Волга. Об этом сообщает Telegram-канала «Архитектурасы».

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