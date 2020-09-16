Соборную мечеть Казани могут возвести в Адмиралтейской слободе

Автор Telegram-канала уточнил, что речь идет о начале улицы Боевая. Приложив карту с примерным местоположением мечети, он назвал выбор места хорошим. Раньше там располагалось древнее поселение Бишбалта. Сейчас неподалеку находится старое татарское кладбище.

— Хороший выбор места. Во-первых, здесь было древнее поселения Бишбалта. Неподалеку находится очень старое историческое татарское кладбище. Рядом скоро начнутся работы по реставрации большого старинного православного храма Макария Унженского и Желтоводского. Будет красивое сочетание мечети и церкви — это уже символ Казани, — написал Ян Гордеев.

kazanfirst.ru