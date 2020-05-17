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Соборную мечеть Крыма достроят позже из-за пандемии

Соборную мечеть Крыма достроят позже из-за пандемии

в Новости, Слайдер, Религия, Общество, Соотечественники, 17.05.2020 0 5

Строительство соборной мечети Крыма продлится еще год, заявил заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров 15 мая, передает «Крыминформ».

На сроки строительства объекта существенное влияние оказала пандемия коронавируса. Из-за мероприятий по борьбе с инфекцией пришлось полностью остановить строительство. «Можно сказать, официально не работает объект на данный момент», — сообщил Баиров.

По его словам, после возобновления строительства работы на объекте будут завершены «максимум в течение года».

Соборная мечеть возводится в Симферополе. Здание уже полностью построено, завершена черновая отделка. Ранее планировалось, что внутренняя чистовая отделка и роспись мечети начнется в мае 2020 года, для этого планировалось пригласить мастеров из Турции.

rossaprimavera.ru

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