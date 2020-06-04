Сохранение аутентичности сибирских татар – главное направление работы асланинского ансамбля

Сбор сведений об обрядах сибирских татар от старожилов, постановка их на сцене, участие в национальных фестивалях и конкурсах – главное, над чем работает фольклорно-этнографический ансамбль «Тамаша» с. Аслана Ялуторовского района. Сохранение аутентичности татар, проживающих в селе, – основа работы коллектива.

Об этом корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия» сообщил руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Тамаша» с. Аслана Ялуторовского района Ильяс Бакиев.

«Тамаша» в переводе с татарского означает яркое зрелище. Номера ансамбля оправдывают название. На I региональном фестивале творческих любительских коллективов в октябре 2019 года асланинский ансамбль взорвал публику своим ярким, красочным, насыщенным песнями, прибаутками, смехом национальным обрядом. Получил заслуженную награду – диплом первой степени.

Весной 2020 года «Тамаша» получила право участвовать в конкурсе регионального департамента культуры по предоставлению гранта. Ансамбль выиграл конкурс, получит 300 тыс. рублей.

«Средства гранта направим на пошив национальных костюмов, приобретение обуви», — сказал Ильяс Бакиев.

В 2020 году «Тамаша» отметит 35 лет со дня основания.

«В 1982 году я окончил Казанский институт культуры, факультет хореографии, был колхозным стипендиатом. Вернулся домой, в Аслану. После армии создал группу «Молодость». Агитбригадами ездили по району. В 1997 году представляли Тюменскую область по Волге на фестивале тюркских народов. После этого потянулись к этнографии. Стали активно общаться со старожилами, записывать обряды и показывать на сцене», — говорит руководитель ансамбля Ильяс Бакиев.

Сейчас в составе творческого коллектива работают только сотрудники культуры – шесть человек – возраст до 60 лет. Ежегодно в репертуар ансамбля добавляется что-то новое, так, совсем недавно они создали постановку о рыбаках, в ее основе – традиции, которые соблюдали в рыбацких семьях Асланы. Родители Ильяса Бакиева, которым далеко за 80-ть лет, делятся такими историями. Они и рассказали о рыбацкой артели в Аслане. Таким же образом появился и обряд «Кукушкин чай».

«Записываем поговорки, афоризмы старожилов. Все это применяем в своих поставках. Все знания участники коллектива передают подрастающему поколению – несколько групп вокалистов и танцоров действуют у нас в Аслане. Дети ставят свои номера, также выступают с нами на фестивалях разных», — отмечает он.

Копилка достижений асланинской «Тамаши» постепенно пополняется. В 2019 году они ездили в Тобольск на фестиваль «Исторические наследие», получили диплом участников и Коран в подарок. В Казани на традиционном национальном конкурсе заняли второе место. Ансамбль — постоянный участник областного «Сабантуя», фестиваля «Мост дружбы».

«У нас всегда есть, что показать, чем удивить зрителя. В Казани 30 августа пройдет праздник национальной культуры. В составе делегации Тюменской области планируем туда попасть», — поделился руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Тамаша» с. Аслана Ялуторовского района Ильяс Бакиев.

Напомним, итоги конкурса грантовой поддержки любительским коллективам региона были опубликованы по портале государственно-правовой информации правительства Тюменской области 21 мая. Из 15 заявок эксперты определили шесть победителей.

Обладателями гранта в размере 300 тыс. рублей стали: образцовый любительский коллектив — ансамбль танца «Фиеста» с. Викулово, народный любительский театральный коллектив «Альянс» с. Абатское, ансамбль русской песни «Россияночка» Ишимского района, образцовый любительский коллектив — цирковая студия «Икар» Тюмени, фольклорно-этнографический ансамбль «Тамаша» Ялуторовского района, образцовый любительский ансамбль народного танца «Калинка» с. Ярково.

Средства поддержки они получат после издания распоряжения правительства Тюменской области о предоставлении грантов.

t-l.ru