«Сокровища душевной красоты совмещены в нем были благодатно…»

Адегам Махубович Сафин — ровесник Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

10 мая ровно 100 лет назад родился человек, о котором мы сегодня говорим, потому что он достоин этого. Адегама Махубовича мы вспоминаем, прежде всего, как человека, который стоял у истоков автономии татар города Магнитогорска. Он возглавлял автономию, был ее первым председателем.

Мне, человеку, который не застал Сафина А.М. в живых, не получится сформировать свой собственный портрет Адегама Махубовича. К счастью, есть источники, из которых можно почерпнуть информацию и предоставить ее для широкого ознакомления. Есть дочь Хузиахметова Фаима Адегамовна, которая бережно хранит память о своем отце, чтит его память и переживает, чтобы об этом знали потомки. Рафил Мулланурович Бакиров, магнитогорский композитор, живой свидетель знакомства, общения с Адегамом Махубовичем, более того, преемник в части руководства татарской автономии в Магнитогорске.

Данный материал представляет собой исторические хроники о жизни магнитогорцев, о татарах Магнитогорска. Это рассказ о том, как представители татарского народа, став в большей своей частью вынужденными переселенцами, сохранили себя как нация, сберегли и развили культуру, традиции и обычаи. Это для нас, нынешнего и подрастающего поколения, пример того, как люди сохраняют уникальность своего народа и идентичность своей нации, проявляют гражданственность, патриотизм. За каждой строчкой воспоминаний об Адегаме Махубовиче огромная работа, смелость решений, неутомимость, воля, творчество, талант и труд всех татар, проживающих в городе Магнитогорск.

На официальном сайте Всемирного конгресса татар пишут о нем следующее: «Татарский культурный центр в городе Магнитогорске впервые был организован в 1989 году. Главным организатором и первым председателем центра стал ветеран войны Сафин Адегам Махубович. Усилиями Адегама Махубовича при татарском культурном центре открылись городские воскресные школы по изучению татарского языка и арабской графики, татарская группа в детском саду № 22, класс — в школе № 43, воскресная школа при детском клубе «Уральские самоцветы».

«Адегам Махубович был одним из организаторов в нашем городе татарского культурного центра, стал его председателем и возглавлял в течение 5 лет, прилагая много усилий и энергии для успешной работы центра. Ветеран труда и участник войны, педагог с многолетним стажем, талантливый художник-портретист, владеющий ораторскими способностями, был тем человеком, о котором говорят: он на своем месте. Да, он был незаменимым человеком на своем месте и отдавал все свои силы для поднятия культуры, обычаев, традиций нашего татарского населения, сохранения языка, религии путем постоянного искания и разрешения этих вопросов с вышестоящими инстанциями.

Этот человек имел, несмотря на свой возраст, (а ему шел 73-й год), колоссальную физическую и духовную сипу, ибо он не знал ни дня покоя, был в постоянной работе. Ему постоянно приходилось ездить по делам то в Казань на съезды и пленумы ТОЦ, то в Уфу налаживать строительство мечети в нашем городе, то в Челябинск, Набережные Челны, Москву и многие регионы, где нужно было его присутствие, и решались неотложные дела. То есть человек не знал и не думал о покое, вопросы которые его волновали, были важнее его здоровья и времени.

Достигнутые результаты: работа Центра татарской культуры, радио и телепередачи на татарском языке, начало строительства мусульманского храма в городе, работа воскресных школ, открытие второй махалла (мечети-медресе) в правобережной части города, организация ежегодных праздников «Сабантуй» и многие другие мероприятия так или иначе связаны с именем Адегама Махубовича, приложившего много сил для их успешной работы. И потому можно сказать о нем образно: птица, погибшая на лету, ибо, он сгорел на своей работе как метеор, стараясь сделать больше, чем мог, для возрождения наших культурных и духовных ценностей.

Мы не затронули полностью биографию, ибо она схожа с очень многими из его поколения. Уроженец Татарстана, вынужденный переселенец 1930-х годов в Магнитку. Война, фронт, участник с самого начала, контузия, ранение, награды. После войны учеба в Троицке, в татаро-башкирском педагогическом техникуме. Преподавательская деятельность в татарских школах города Магнитогорска.

То, что после многих испытаний жизнью и войной Адегам Махубович сохранил жизнелюбие, оптимизм и напряг свои способности в деле возрождения культуры нашего народа, взваливши большую ношу на себя, уже вызывает к нему уважение и восхищение, всеобщую благодарность» — так о нём написал Габдулхак Ахмет.

Вот как вспоминает о нем Бакиров Р.М.: «В 1974 году провели первый сабантуй в городе Магнитогорске, собрались общественники. Мне он запомнился красивым, приятным, энергичным человеком. Адегам Махубович – учитель рисования. Он хорошо знал татарский язык, исполнял песни на родном языке. У Сафина А.М была одержимая любовь к татарскому народу. Сафин жил в Ново-Северном поселке, затем переехал на правый берег на улицу Сталеваров в 1989 году. Мы встретились с ним. Общались, он читал стихи на татарском языке. И тогда при этом разговоре было сказано, что нужен председатель автономии татар в Магнитогорске. Адегам Махубович дал свое согласие возглавить автономию. Затем была встреча в центре на заседании правления. Его выбрали председателем татаро-башкирского центра. Потом последовала поездка в Казань на I съезд Всемирного конгресса татар, куда съехались татары со всего Советского Союза. Позже башкирский отдел вышел из состава национального центра, были оформлены соответствующие документы.

В обновленном составе прошел Совет правления, где Сафин А.М. стал председателем, а заместитель стал я, Бакиров Р.М. заседание проходило на улице газеты «Правда», 52. Меня поражала в Адегаме Махубовиче такое качество как общительность с людьми. Он знал многих татар-спецпереселенцев. У него был заслуженный авторитет, как человека, который прошел Великую Отечественную войну, воевал под Ленинградом. За годы, когда Адегам Махубович был председателем, с ним вместе проводили сабантуи, открыли кружки по арабской графике, татарскому языку, в это время известный нам имам-мухтасиб Магнитогорска Ульфат Шакиров учился в Уфе, стал муллой. В это время сформировался ансамбль «Яшьлек». При татарском центре проводили концерты, мероприятия. Интересный момент из жизни Сафина А.М.: на первомайской демонстрации он возглавлял колонну татарского центра, колонна была оформлена плакатами, которые он сам создал, на одном из которых было написано: «Да здравствует татарский язык!».

В заключении, хочется сказать, что Адегам Махубович Сафин – это грамотный, начитанный, интеллигентный, творческий человек, который достойно прожил жизнь».

Из книги дочери Фаима Адегамовны: “Наш отец – участник Великой Отечественной войны. Имел следующие награды: “За Победу над Германией 1941-1945гг.”, Орден Отечественной войны, юбилейные медали “20 лет Победы”, “30 лет Победы”, “40 лет Победы”, “50 лет Вооруженным силам”, “60 лет Вооруженным силам” наш папа был наделен многими талантами- прекрасно рисовал, играл на многих музыкальных инструментах, сочинял стихи. Это был жизнерадостный, оптимистичный, энергичный всесторонне развитый человек.

Благодаря свое эрудиции, он мог общаться с людьми любого ранга на любую тему. Я помню минуты общения с ним наедине, когда он незаметно проникал в душу и познавал мои проблемы. Умел успокоить, поддержать. Он не ограничивался профессиональными интересами и семейными заботами, а был еще и замечательным общественником. Он прожил непростую жизнь и оставил заметный след в жизни нашего города. Создание татаро-башкирского центра культуры. Появление соборной мечети в городе – это все плоды его исканий и стараний. Он оставил много своих рукописей, размышлений, поэзии, перечитывая которые обогащаешься жизненным опытом и чувствуешь, как будто поговорил с ним”.

В книге «Мәнгелек хәтер» (“Навечно в памяти”), автором которой является Хузиахметова Фаима Адегамовна, эпиграфом взяты слова, которые говорил сам Адегам Махубович: “Үзем үлсем дә, газиз исемем үлмәсен, югалмасын, минем тырышлыгым һәм эшләрем бушка китмәсен. Әгер милләт мине илтифат итеп искә алса, шул минем максатым, теләгем үәм бәхетем…”, что переводится, как, если я умру, дорогое мое имя пусть не умрет, не потеряется, мои старания и моя деятельность впустую не пропадут, не исчезнут. Если нация, мой народ будет вспоминать меня благосклонно, то это будет моим счастьем”.

Надеюсь, данный материал о Адегаме Махубовиче Сафине будет капелькой счастья, о которой он говорил при жизни. Мы говорим ему спасибо за все то доброе, что было в его жизни – за участие в страшной войне, за труд учителя, за годы работы в национальном центре, за его творчество, созидательную энергию. Светлая память на долгие годы.

Альфия Хунафина,

Член Совета МГ ОО «МНКАТ «Татар рухы»

Заместитель директора по ВР МОУ «СОШ №56 УИМ» г. Магнитогорска