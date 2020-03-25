Соревнования, посвященные памяти генерала Фатыха Булатова, прошли в Азнакаевском районе Республики Татарстан

В Сукояшевской СОШ Азнакаевского района Республики Татарстан (с. Большое Сукояшево) прошли соревнования по военно-техническим видам спорта, посвященные памяти земляка, генерала-майора Фатыха Булатова, в которых приняли активное участие учащиеся всех школ Азнакаевского района Республики Татарстан, а также Бакалинского района Республики Башкортостан.

В открытии соревнований приняли участие представители Исполкома, Военного комиссариата, ДОСААФ, Управления образования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, ветераны войны, труда, вооруженных сил и боевых действий, учителя и краеведы, в том числе Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар Альберт Ахметжанович Бурханов.

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Отметим, что несмотря на воинскую доблесть, мужество и фронтовые успехи, татарским офицерам-военоначальникам весьма редко присваивали высокие воинские звания – генералов.

По окончанию Великой Отечественной войны в Казань победоносно вернулись два генерала. Первый из них – уроженец Арского района, Герой Советского Союза Ганий Сафиуллин. Его ратные заслуги были отмечены двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени и одним – Красной Звезды. А звание Героя Советского Союза было присвоено ему за умелое руководство воинскими формированиями при форсировании Днепра и создании плацдарма для дальнейшего наступления советских войск.

Второй генерал-майор, командир дивизии Фатых Булатов, уроженец д. Нижние Сукояшы Азнакаевского района Татарской АССР, вернулся с победой

и наградами – двумя орденами Ленина и четырьмя орденами Красного Знамени. Его полк в 1941 году встал на оборону г. Ленинграда. Будучи комдивом, генерал-майор Ф.Булатов завершил победоносное наступление в Восточной Пруссии. После завершения Великой Отечественной войны он еще 10 лет нес ратную службу в рядах Вооруженных сил СССР и завершил воинскую карьеру в составе Корпуса Белорусского военного округа. Еще 30 лет жизни в Казани Фатых Булатов посвятил военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, являлся Председателем Совета ветеранов Татарской АССР. В 1947 году генерал Булатов был избран депутатом Верховного Совета СССР.

Ф. Булатов активно занимался творческой деятельностью по написанию книг. В 1966 году вышла его книга «Генерал язмалары», позже эта работа была дополнена и переиздана дважды 50-тысячным тиражом на русском языке под названием «Будни фронтовых лет».

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В с. Большие Сукояшево, в Сукояшевской СОШ, перед открытием соревнований, посвященных памяти генерала-майора Ф. Булатова, состоялось вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» уроженцу д. Нижнее Сукояшево, единственному фронтовику Сукояшевского сельского поселения Мирхату Маликовичу Маликову (1925 г.р.). Под бурные аплодисменты награду вручили заместитель руководителя Исполкома Азнакаевского муниципального района Д.Р. Гилязов и военком Р.А. Камалов. В своем выступлении перед участниками соревнований и присутствующими гостями Д.Р. Гилязов подчеркнул важность достойной встречи 100-летия Татарской АССР и 75-летия Победы. Он отметил, что в районе проживают 22 участника войны, 4 из них – женщины. Он также подчеркнул, что азнакаевцы активно участвуют в увековечении памяти земляков и экспедициях «Снежного десанта» в Ленинградской области. В г. Азнакаево начата работа по строительству Аллеи Славы героев-земляков – ветеранов боевых действий в Афганистане и других военных конфликтах.

Перед участниками мероприятия выступили военком Р.А. Камалов, председатель Совета ветеранов района М.И. Каримов, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, краевед М.М. Гарипов и др.

В своем выступлении председатель Общества татарских краеведов Республики Татарстан, заслуженный деятель науки Республики Татарстан А.А. Бурханов отметил важность патриотического и нравственного воспитания молодежи. По его мнению, чувства патриотизма и нравственности начинаются от любви и уважения к родителям, родному дому, школе, улице и селу. Он подчеркнул важность увековечивания памяти татар-участников войны и выдающихся земляков, а также ценность проведения региональных конференций и написания книг по истории регионов, сел и деревень.

Далее гости посетили классы Сукояшевской СОШ и ознакомились процессом соревнований.

Информация: А.А. Бурханов