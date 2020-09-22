enrutat
Главная / Состоится презентация путеводителя краеведа Альмиры Тагирджановой «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу»
Состоится презентация путеводителя краеведа Альмиры Тагирджановой «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу»

Состоится презентация путеводителя краеведа Альмиры Тагирджановой «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 22.09.2020 0

24 сентября 2020 года в 18.00. Санкт-Петербургский дом национальностей приглашает на презентацию путеводителя краеведа Альмиры Наимовны Тагирджановой «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу», которую одинаково справедливо можно называть и научным изданием, и популярным.

Рецензенты: заслуженный профессор СПбГПУ Ф. П. Кесаманлы и доктор исторических наук Т. М. Смирнова. В этой книге обобщены исследовательские материалы, собранные в петербургских архивах и РНБ, учтен собственный пятнадцатилетний опыт работы экскурсоводом.

Путеводитель содержит краткую историческую справку (введение), очерк по истории татаро-мусульманской общины Санкт-Петербурга и пешеходные маршруты. Дополнительно дана информация о сохранившихся и утраченных «мусульманских» топонимах, приведены исторические и современные адреса присутствия и биографии. Автор даёт читателю возможность посетить не только исторический центр, но и Старую и Новую Деревни, Коломяги; узнать о деятельности национальной интеллигенции в многонациональном и поликонфессиональном имперском Санкт-Петербурге, в Ленинграде и в Санкт-Петербурге нашего времени, о храмах разных конфессий. В книге представлено большое количество фотографий и иллюстраций. Будет интересно не только тем, кто увлекается Востоком, миром Ислама, а просто всем неравнодушным к истории нашего города.

tatspb.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.