5 августа состоялась долгожданная встреча татарских активистов Нижнего Новгорода и Дзержинска, которая откладывалась из-за карантина еще с весны. Из Дзержинска в офис РНКАТНО прибыли воспитанники воскресной школы при МНКАТ во главе с преподавателем Зухрой Абдулиной.

Среди собравшихся были люди абсолютно разных возрастов (от 8 лет до 81 года). Организаторы отмечают, что приятно, когда дело, которое начали аксакалы еще в 90-ых годах прошлого века, есть кому продолжить!

Встреча завершилась за чайным столом с национальными блюдами и с песнями под баян.

nizgar.ru