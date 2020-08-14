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Состоялась долгожданная встреча татарских активистов Нижнего Новгорода и Дзержинска

Состоялась долгожданная встреча татарских активистов Нижнего Новгорода и Дзержинска

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 14.08.2020 0 2

5 августа состоялась долгожданная встреча татарских активистов Нижнего Новгорода и Дзержинска, которая откладывалась из-за карантина еще с весны. Из Дзержинска в офис РНКАТНО прибыли воспитанники воскресной школы при МНКАТ во главе с преподавателем Зухрой Абдулиной.

Среди собравшихся были люди абсолютно разных возрастов (от 8 лет до 81 года). Организаторы отмечают, что приятно, когда дело, которое начали аксакалы еще в 90-ых годах прошлого века, есть кому продолжить!

Встреча завершилась за чайным столом с национальными блюдами и с песнями под баян.

nizgar.ru

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