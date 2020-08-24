Состоялась конференция «Севастопольский форум крымских татар»

Состоялось открытие конференции «Севастопольский форум крымских татар». На мероприятии прозвучали доклады, посвящённые различным аспектам жизни крымскотатарского населения на территории Севастополя, сообщает ИА SevastopolMedia.

Началось мероприятие с возложения цветов возле мемориала Героической обороне города Севастополя 1941-1942 годов.



Перед началом форума с приветственным словом обратился к участникам председатель общественной организации «Объединение крымских татар Севастопольского региона «АК-ЯР» Энвер Мамутдинов.

— Севастополь имеет славную традицию уважительного отношения и терпеливого поиска решения в самых сложных вопросах. С момента начала возвращения нашего народа на историческую родину — на протяжении больше 30 лет — было очень много разных сложных ситуаций. Но никогда межнациональных конфликтов у нас не было. Я верю, что мы все вместе продолжим эту славную традицию взаимопонимания и взаимоуважения, — сказал он.

Участников конференции поприветствовал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— Я хотел бы поблагодарить севастопольскую общину за конструктивную работу. Мы всегда на связи, мы всегда слышим друг друга. Община очень серьёзную работу проводит по развитию местного самоуправления, — сказал он.



И напомнил, что крымскотатарское население изначально проживало на территории, которую сегодня занимает Севастополь.

— Жило, развивалось, создавало самобытную культуру и вносило существенный вклад в развитие города.

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что «проведение такой конференции — это очень важная веха в развитии жизни крымскотатарской общины Крыма и Севастополя».

— Она должна стать традиционной, — уточнила она.

Затем врио губернатора вручил благодарственные письма активистам крымскотатарской общины города.

В ходе конференции прозвучали доклады «Год памяти и славы — 75-летие Победы Советского народа в Великой Отечественной войне», «Развитие крымскотатарского народа на исторической родине, с учетом общественно-политической ситуации», «Культура. Специфика развития крымскотатарской культуры в севастопольском регионе» и др.

По итогам конференции будет принята резолюция по всем обсуждаемым на ней вопросам. После этого резолюцию направят всем участникам конференции.

По окончании первого дня форума участники возложили цветы к памятным плитам защитников Отечества в селе Полюшко и к памятнику дважды герою СССР Амет-Хану Султану в посёлке Кача.

Конференция пройдёт в течение двух дней. Первый день — пленарное заседание с докладами, а второй день — это выставки мастеров народных промыслов и концертная программа, содержащая национальные танцы разных народов России.



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