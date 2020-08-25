Состоялась крупнейшая конференция отрасли перевода Translation Forum Russia 2020

В формате онлайн-трансляции прошла главная конференция отрасли перевода на территории России и стран СНГ TFR 2020. Мероприятие было организовано Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан совместно с постоянным организатором мероприятия «Бизнес-бюро Ассоциации переводчиков».

На конференции выступили ведущие специалисты в области перевода со всего мира, представители переводческих компаний, а также руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, первый заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, Председатель Оргкомитета TFR 2020, директор бизнес-бюро Ассоциации переводчиков Елена Кислова.

«Выражаю благодарность от нашего Правительства за выбор Республики Татарстан и Казани в качестве основной площадки форума Translation Forum Russia 2020, несмотря на то, что он проходит в виртуальном пространстве. Татарстан является инновационным субъектом Российской Федерации, многие пилотные проекты запускаются здесь, зарождаются новые идеи, которые распространяются по всей стране. Данный форум проходит уже многие годы, имеет хорошую историю, он доказал свою эффективность и необходимость и каждый год растет по масштабу. Этот форум проходил в Казани в очном режиме в 2008 году, сейчас мы проводим его онлайн. Возможно, следующие форумы будут проходить в гибридном формате.

Мы ведем подготовку кадров во всех отраслях, которые важны для экономики республики. Есть специализированные высококачественные ВУЗы, выпускающие профессионалов по этому направлению, что подкрепляет рынок перевода кадрами. Роль переводчика – ключевая в международной деятельности. Я, как руководитель, провожу массу переговоров. Переводчик – это один из самых важных людей, который создает атмосферу переговоров. От переводчика часто зависит ход и исход переговоров: о чем договорятся и к какому решению придут стороны. Для нас переводческая отрасль очень важна», – подчеркнула руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина в приветственном обращении к участникам форума.

С государственными структурами, руководителями и сотрудниками переводческих бюро и отделов переводов, преподавателями и представителями ВУЗов и объединениями переводчиков были обсуждены современные требования к качеству перевода и подготовке специалистов, новейшие технологии в переводческой отрасли, работа систем управления процессами перевода, особенности перевода в разных отраслях, а также трудности перевода с национального языка.

В рамках первого дня форума прошли доклады, презентации, мастер-классы, нетворкинг-сессии, панельные дискуссии, круглые столы по трем направлениям: бизнес-потоку, технологии, языковые секции и мастерство перевода.

Участники сессий бизнес-направления представили актуальный доклад по анализу рынка переводческих услуг в 2020 году и прогнозам на будущее этой отрасли, определили условия роста переводческих компаний, обсудили техники продаж в период и после кризиса, роль субтитровщиков в продвижении российской продукции на международные рынки.

Особое внимание на мероприятии уделили вопросам сохранения и распространения национального языка, сохранению национальной идентичности татарского народа посредством татарского языка и использованию татарского языка при взаимодействии с татарскими диаспорами для установления связей с представителями бизнеса и власти за рубежом.

«В мире проживает около 8 млн татар, в России – более 5 млн татар, из них в Татарстане – 2 млн. Задача республики, государственных деятелей, татарских активистов, общественности – стараться сохранить язык и передавать его из поколения в поколение», – подчеркнул заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Талия Минуллина в языковой сессии по аналитике о географии и востребованности татарского языка отметила важную роль многоязычия в масштабах общества для развития экономических и социальных процессов стран:

«Если рассматривать язык как часть экосистемы, коренные языки – это фактор ее сохранения. Татарский язык мог бы вернуться к своей старой функции дореволюционных времен в качестве посредника между Европой и Азией. Духовное управление мусульман Республики Татарстан объявило 2020 год годом родного языка. Впервые бесплатные курсы обучения татарскому языку от ДУМ РТ были проведены в 2018 году в 10 мечетях республики, а в 2019 и 2020 – в 20 мечетях. Подобные курсы планируется перезапустить в октябре по методике и учебнику «Без татарлар», созданному Российским Исламским Институтом. С июля 2020 года в Республике Татарстан работает комиссия по сохранению и развитию национального языка, главные задачи которой – формирование потребностей использования татарского языка и создание условий для его сохранения и распространения.

12 августа текущего года Председатель комиссии Марат Ахметов объявил о разработке «дорожной карты» по укреплению места и по укреплению места и роли татарского языка в повседневной, общественной и деловой жизни республики и районов, где будет учитываться количество и качество дошкольного и школьного образования на татарском языке, работа учреждений культуры, присутствие печатных изданий и рекламы на татарском языке. Мы постоянно взаимодействуем с татарскими диаспорами, живущими за пределами России – в Финляндии, Австралии, Америке. Приятно отметить, что татары за границей, особенно молодежь, хорошо говорят по-татарски».

В завершение онлайн-трансляции участники TFR обменялись опытом и мнениями в области переводческого фриланса, корпоративного перевода, обсудили трудности устного и письменного перевода, новые возможности перевода с использованием языков народов России и даже научились готовить чак-чак в домашних условиях.

«Благодаря этому форуму мы узнаем насколько важную роль играют переводчики сегодня и предоставим им возможность приобрести мировую узнаваемость», – отметил участник форума, основатель и директор международной консалтинговой компании Ренато Бенинатто.

tida.tatarstan.ru